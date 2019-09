Burning – L’amore brucia | l’ultima magia in cinema del sudcoreano Lee Chang-Dong

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Il mondo per me è un mistero”. Così recita il ragazzo testimone di sparizioni, incendi, ribellioni del cuore e dell’anima. In altre parole dell’essenza profonda del vivere. Perché parlare diindelLeenelle sale da oggi, significa in sostanza parlare della vita. D’altra parte il 65enne cineasta coltissimo e assai poco prolifico (il suo ultimo film, Poetry, risale a nove anni fa) parte da lontano nell’intessere le sue storie che – ad ogni giro – si pregiano di universalità, sospese nel tempo e nello spazio, e dunque capaci di parlare a ciascuno di noi, a prescindere da lingua, cultura, appartenenza sociale ed orientamento politico. Non fa eccezione questa sua quinta fatica di ben 148’ (ma volano in un battito d’ali) dalla duplice fonte d’eccellenza: da una parte il racconto Granai incendiati di Murakami e dall’altro ...

