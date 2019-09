Bambino dimenticato in auto | la legge sul sistema antiabbandono non c' è perché va

Fonte : repubblica

(Di giovedì 19 settembre 2019) La norma dell'ottobre del 2018 non è stata integrata con un adeguato decreto attuativo. I dubbi della Commissione europea sull'opportunità di rendere obbligatorio un allarme quando il fenomeno dei piccoli lasciati nelle macchine è raro: 9 casi in 20 anni in Italia

