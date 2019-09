Auguri Sophia | la Loren compie 85 anni

Auguri Sophia Loren - il mito del cinema compie 85 anni e non smette di stupire : Domani Sophia Loren compie 85 anni e non smette di stupire e accettare sfide professionali. Sara' infatti la protagonista del prossimo film del figlio Edoardo Ponti 'La vita davanti a se'', dieci anni dopo 'Nine' suo ultimo lavoro. Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Romain Gary, racconta la storia di Madame Rosa, sopravvissuta all'olocausto, che decide di prendersi cura del dodicenne di origini senegalesi di nome Momo. Il romanzo fu ...