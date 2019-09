Whirlpool | gli operai bloccano l' autostrada A3 | Non molliamo

Napoli - gli operai Whirlpool in corteo dopo l’assemblea bloccano l’autostrada A3 : I lavoratori della Whirlpool hanno bloccato l’autostrada Napoli-Pompei-Salerno all’altezza del casello dell’A3. I manifestanti si sono messi al centro dell’arteria e stanno tenendo un sit-in. “E’ chiaro che la Whirlpool prova a esasperare i sindacati e i lavoratori napoletani e a minarne la resistenza, ma abbiamo coesione e volontà per non perdere questo importante insediamento produttivo”. Così il segretario generale della ...

Whirlpool - avviata la cessione del ramo d'azienda agli svizzeri della Prs : «Manterremo livelli occupazionali» : «Rispetto e dignità». È lo slogan, accompagnato da trombe e battimani, che risuona sotto le finestre del Mise scandito da un folto drappello di lavoratori del sito Whirlpool...

