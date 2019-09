Thegiornalisti | Marco Rissa contro Tommaso Paradiso | ' Se n' è andato per fare più denaro'

Il Chitarrista dei Thegiornalisti Marco Muselli afferma che la band non è finita : I TheGiornalisti , Tommaso Paradiso (voce), Marco Antonio Musella (chitarra) e Marco Primavera (batteria), ci hanno regalato soprattutto negli ultimi anni tantissime canzoni che ci hanno fatto ballare in estate come "Riccione", ma anche innamorare come la romanticissima "Questa nostra stupida canzone d'amore". Si sono piano piano fatti conoscere ed apprezzare dal pubblico e dalla critica collezionando tour e concerti sold out, arrivando fino ...

Thegiornalisti - parla il chitarrista Marco “Rissa” : “Decisione presa da Paradiso per soldi. Noi? Cercheremo un altro cantante” : Addio TheGiornalisti. La band guidata da Tommaso Paradiso non esiste più, o almeno non nella formazione che conosciamo. Ieri sera l’ex frontman si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram: “Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come TheGiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più TheGiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. È giusto che sia così“. E ...