Salute | 6 diabetici su 10 temono ipoglicemia | un sito invita a parlarne

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Gli episodi di, ovvero di eccessiva riduzione della quantità di zucchero nel sangue, hanno un impatto negativo su molti aspetti della vita quotidiana dei pazienti con diabete, in particolare sull’attività lavorativa, sulla vita sociale, sulla pratica sportiva e sulle attività del tempo libero. Tanto che, in Italia, 6 persone con diabete su 10 vivono con la preoccupazione di incorrere in episodi di. A metterlo in luce il progetto internazionale Talk-Hypo, che ha previsto la somministrazione di un questionario a 4.300 familiari di persone con diabete in 9 Paesi, Italia compresa, i cui risultati sono stati pubblicati su ‘Diabetes Therapy’, e di cui si parla oggi al 55esimo congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete (Easd), in corso a Barcellona. Dalle risposte è emerso che gli episodi dinon preoccupano solo le ...

