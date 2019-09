Reset dei Negrita festeggia 20 anni con un cofanetto speciale in tre formati

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Era il 1999 quandodeiaggiungeva uno degli ultimi tasselli al rock italiano degli'90. Non poteva essere altrimenti, dal momento in cui la band di Pau ritornava sul mercato discografico italiano con brani memorabili come Mama Maé, In Ogni Atomo, Transalcolico e con la partecipazione alla colonna sonora del film Così È La Vita di Aldo Giove Giacomo con il primo singolo estratto. Per l'occasione, la band di Rotolando Verso Sudi 20del fortunato disco con un'edizionein tredisponibile a partire dall'11 ottobre. Il Box Super Deluxe includerà un doppio CD (+ Colonna Sonora Originale di Così È La Vita), l'album in versione LP vinile colorato da 180 grammi e un 45 giri con Mama Maé e In Ogni Atomo, più un poster. Il Box Super Deluxe, inoltre, sarà in tiratura limitata ...

