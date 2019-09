Nadia Toffa | il murale in suo ricordo Fan su Facebook | «Un piccolo gesto per una persona

Fonte : newscronaca.myblog

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Undedicato avestita da Iena, per ricordare la conduttrice scomparsa poco più di un mese fa a causa di un tumore. A realizzare il, il writer tarantino Michele Marraffa, conosciuto come Nocci, nel rione Salinella a Taranto. Come riporta Repubblica, l’iniziativa è partita da un gruppo di giovani del quartiere e da Marco Guarella,re di uno spazio con biliardo. Per la realizzazione del– che si trova precisamente in via lago di Monticchio, con affaccio sul mercato settimanale – i ragazzi si sono autotassati. Si tratta di unsimbolico per ricordare, cittadina onoraria della città, che si era battuta per le cure dei bambini malati di cancro a causa dell’inquinamento. La foto delè stata postata dalla paginaSolo a Taranto.

Corriere : Nadia Toffa, l’omaggio di Taranto alla giornalista in un murale - Corriere : Nadia Toffa, l’omaggio di Taranto alla giornalista in un murale - pipposchitt : RT @Corriere: Nadia Toffa, l’omaggio di Taranto alla giornalista in un murale -