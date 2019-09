MotoGP in tv | GP Aragon 2019 | programmazione e orari Sky e TV8 Il palinsesto completo

MotoGP - GP Aragon 2019 : le caratteristiche del circuito. Yamaha può continuare a sognare : Non si è ancora calmata l’enorme adrenalina di Misano che per team e piloti del motomondiale è già tempo di pensare alla prossima settimana. L’appuntamento è ancora in Spagna, per il terzo round iberico del Mondiale dopo Jerez e Barcellona e precisamente in Aragona sul Motorland Aragón, in un’area abbastanza isolata della cittadina di Alcañiz. La configurazione del tracciato è stata ideata dall’architetto tedesco Hermann ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : Jorge Lorenzo prosegue nel suo calvario con la Honda - con la speranza di uscirne in fretta : Dai 56 secondi di Silverstone ai 47 di Misano. Un miglioramento appena accennato, reso possibile da una pista meno richiedente a livello fisico rispetto a quella inglese, che non può certo far sorridere Jorge Lorenzo. Il maiorchino prosegue nel suo calvario in Honda. Il fisico non è ancora al 100% dopo le tante cadute, l’ultima quella di Assen che lo ha estromesso dal campionato per tre appuntamenti, e procede di pari passo con un feeling ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Aragon 2019 : “Voglio ridurre il gap con i miei avversari” : Jorge Lorenzo si avvicina al GP di Aragon 2019 con buona fiducia di fare bene. Dopo una discreta qualifica e prima parte di gara, il catalano ha sofferto nuovamente un grosso calo fisico e ha terminato l’appena conclusosi GP di San Marino al quattordicesimo posto a 47 secondi di ritardo dal compagno di team. Il pilota spagnolo continua a riprendersi abbastanza lentamente dall’infortunio patito ad Assen che lo ha tenuto lontano dai ...

MotoGP - Lorenzo fiducioso in vista del Gp di Aragon : “spero di poter andare forte - voglio ridurre il gap” : Lo spagnolo ha presentato il prossimo Gran Premio di Aragon, dove si attende di migliorare la propria condizione fisica in vista del finale di stagione La condizione migliora, le sensazioni anche ma Jorge Lorenzo resta lontano dai piloti di vertice. Il maiorchino vuole comunque sfruttare le ultime gare di questa stagione per aumentare il feeling con la Honda, così da iniziare il prossimo anno al meglio. Alessandro La Rocca/LaPresse Intanto ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi ad Aragon. Pista ostica per il Dottore - 3 podi senza vittorie : Secondo fine settimana consecutivo in Pista alle porte per il Motomondiale, che si trasferisce ad Alcañiz per il Gran Premio d’Aragon 2019 nell’ultimo appuntamento della lunga estate europea prima della trasferta asiatica di fine stagione. Il tracciato del MotorLand è entrato a far parte del calendario del Mondiale nel 2010 perciò quella di quest’anno sarà la decima edizione del GP d’Aragon valevole per il massimo ...

MotoGP – Si torna subito in pista per il Gp di Aragon : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Back to back per la MotoGp che, dopo il Gran Premio di Misano, torna subito in pista per l’appuntamento di Aragon Non c’è tempo per godersi le emozioni del Gran Premio di Misano, la MotoGp infatti prevede subito un altro appuntamento da non perdere ad Aragon. Un back to back che obbligherà gli appassionati di motori a dividersi tra le due e le quattro ruote, visto che anche la Formula 1 correrà a Singapore. Le emozioni inizieranno ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Il Motomondiale non si ferma dopo la gara di Misano e si trasferisce subito in Spagna e più precisamente ad Alcañiz per il Gran Premio d’Aragon 2019, quattordicesima tappa della stagione. Si ripropone nella classe regina il duello tra Marc Marquez ed il resto della concorrenza, con le Ducati che potrebbero riproporsi nelle posizioni di vertice al MotorLand insieme alle Yamaha. Andrea Dovizioso punta ad un risultato di prestigio per ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : date - tv - orari e programma. Si torna in pista fra una settimana : Terminate le emozioni del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, con il caloroso pubblico di Misano Adriatico in festa perenne per tutta la tre giorni di competizione, il circus del Motomondiale non si ferma e si avvia verso la Spagna dove settimana prossima si correrà il GP di Aragon. Marc Marquez continua il suo dominio in classifica e si avvicina sempre più a vincere l’ottavo titolo mondiale e, tornato in patria, potrebbe ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : stravolto il programma - cambiati tutti gli orari. Il nuovo calendario - programma - orario d’inizio e tv : Il programma del GP d’Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend del 20-22 settembre, è stato stravolto rispetto al piano originario. Per evitare una sgradita contemporaneità con il GP di Singapore della Formula Uno è infatti stata anticipata la partenza della gara della MotoGP che sarà alle ore 13.00 di domenica 22 settembre e non più alle ore 14.00: un anticipo di un’ora che si è rivelato necessario perché ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : anticipata la partenza della gara! Si scatta un’ora prima per evitare contemporaneità con la F1 : Domenica 22 settembre c’era il rischio che le gare di MotoGP e F1 si svolgessero in contemporanea. Il via del GP di Singapore per le quattro ruote era previsto alle ore 14.10 italiane mentre il semaforo verde del GP di Aragon per le moto era in programma alle ore 14.00. Fortunatamente ci si è accorti in tempo del rischio e così la gara della MotoGP è stata anticipata di un’ora: Valentino Rossi e compagni si daranno battaglia dalle ...

MotoGP – Cambia l’orario del Gp di Aragon : ecco quando scenderanno in pista i campioni della categoria regina : Cambia l’orario del Gp di Aragon di MotoGp: ecco quando si disputerà la gara della categoria regina Cresce sempre più l’attesa per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Domenica i piloti della MotoGp, dopo due settimane di pausa, torneranno in pista e lo faranno a Misano, davanti al pubblico italiano. Una gara molto importante per tutti i piloti, che si ritroveranno poi a dover affrontare un importate back-to-back, ...

