Migranti | la solidarietà europea rischia di essere un grande bluff

Migranti : Alarm phone - ‘salvataggio 90 persone segni inizio nuova solidarietà Sar in mare’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “La notte scorsa abbiamo assistito alla cooperazione di due guardie costiere nel salvare 90 vite. Speriamo che questo segni la fine delle politiche di non assistenza degli ultimi mesi e l’inizio di una nuova solidarietà #SAR in mare!”. Lo scrive Alarm phone su Twitter. L'articolo Migranti: Alarm phone, ‘salvataggio 90 persone segni inizio nuova solidarietà Sar in mare’ ...

Migranti : Borghezio - ‘l’Ue a parole fa solidarietà - poi scarica tutto su Italia’ (2) : (AdnKronos) – “L’Unione europea non è interessata a fare gli interessi dei Migranti”. L’europarlamentare sottolinea come “l’Unione europea non è mai stata interessata a fare gli interessi dei Migranti. Anche quando stipulò l’accordo con la Turchia per il rimpatrio dei Migranti, non era interessata. Io ero contrario e lo ritenevo un accordo che faceva acqua da tutte le parti. Questa politica ...

Migranti : Borghezio - ‘l’Ue a parole fa solidarietà - poi scarica tutto su Italia’ : Milano, 14 set. (AdnKronos) – La nave Ocean Viking ha ricevuto dall’Italia “il place safety” e cioè il porto sicuro che è stato identificato a Lampedusa. La direttiva è arrivata dal ministero degli Interni e segna così un punto di rottura con le politiche condotte dal ministro precedente Matteo Salvini. “Questa decisione è veramente molto grave” dice Mario Borghezio all’Adnkronos. “Così ...

Migranti - Conte : “Rivediamo decreti Sicurezza seguendo indicazioni del Colle. Ora necessaria la solidarietà nei fatti da Paesi Ue” : “Rivedremo la disciplina in materia di Sicurezza alla luce delle osservazioni critiche formulate dal Presidente della Repubblica, il che significa recuperare, nella sostanza, la formulazione originaria del più recente decreto legge, prima che intervenissero le integrazioni che, in sede di conversione, ne hanno compromesso l’equilibrio complessivo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,intervenendo alla Camera prima ...

Governo : Conte - ‘su Migranti serve solidarietà Ue’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “In materia di immigrazione non possiamo più prescindere da un’effettiva solidarietà tra gli Stati Membri dell’Unione Europea. Questa solidarietà finora è stata annunciata, ma non ancora realizzata”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera. “Ho rappresentato con convinzione questa nostra visione ai principali leader europei e continuerò a farlo nel Governo che sta ...

Migranti : Orlando - ‘ho espresso solidarietà al comandante nave Eleonore’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Ho espresso personalmente, a più riprese,la solidarietà al comandante della nave Eleonore, Claus Peter Reisch, ed ho informato del prossimo arrivo al porto di Pozzallo il sindaco Roberto Ammatuna, che ha confermato piena disponibilità secondo la logica dei “porti aperti”. Così Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, su Twitter. “A Pozzallo assisteremo fra poche ore ancora al tragico ...

Migranti - von der Leyen : “Solidarietà non è unilaterale” : «Superare le divisioni, l’Ue vuole un’Italia forte». Lo ha detto la presidente della commissione Ue nel corso della dichiarazione congiunta con il premier Giuseppe Conte

Migranti - Von der Leyen : “Nuovo patto - ma solidarietà non è unilaterale. Ue unita ha bisogno di Italia forte”. Conte : “Superare Dublino” : “Intendo proporre un nuovo patto per le migrazioni e l’asilo, abbiamo bisogno di una nuova soluzione”. A rivendicarlo, a margine di un bilaterale con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, la presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. “Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti ma anche umane. Non è un compito facile, ma abbiamo capito tutti che non esistono soluzioni facili. ...