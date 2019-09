Dagli scavi di Paestum spunta un' altra testa antica

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Giovanni Vasso La scoperta degli archeologi dell'Università tedesca di Bochum nell'area del Tempio della Pace. Solo qualche giorno fa era venuta alla luce un'scultura nei pressi del Tempio di Atena A pochi giorni di distanza dal rinvenimento di un'metopa, arriva un’scoperta archeologica nel Parco diemergono i resti delladi una statua in travertino. Il ritrovamento è avvenuto grazie al lavoro degli archeologi dell’Università tedesca di Bochum, in collaborazione con l’ente del Parco Archeologico pestano e su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Laè stata rinvenuta a seguito distratigrafici nell’area del foro romano di, per la precisione a ridosso del Tempio della Pace. Laè stata scolpita nel travertino. Le operazioni proseguiranno, fanno sapere dal Parco, fino al prossimo ...

