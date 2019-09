Bordoni | Casal Bernocchi | un danno per i residenti e spazio sottratto a collettività

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma – Davide, coordinatore romano di Forza Italia: Un parcheggio da oltre 200 posti auto su via Ostiense per i passeggeri in transito alla stazione didella metro Roma-Lido è chiuso e completamente inutilizzato. L’area interessata, di proprietà comunale, è già stata oggetto di diverse denunce da parte dei comitati di quartiere, ad oggi senza risposte, per questo ho presentato alla Sindaca e all’Assessore competente una interrogazione urgente. I cittadini non avendo accesso al parcheggio, chiuso al pubblico e inutilizzabile, risentono delle inevitabili ripercussioni sulla viabilità di zona. Oltre al disagio ho fatto anche presente lo stato di abbandono dell’area interessata invasa da sterpaglie, arbusti, e spazzatura tale da comportare l’insalubrità del luogo. Unper ie unoalla. Il Comune si deve far carico di ...