Tragico incidente in moto | 27enne muore sul colpo Stava per diventare medico

(Di martedì 17 settembre 2019)sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Un ragazzo di origini polacche di 27 anni, Krystian Hojszyk è morto domenica mattina verso le 5. Le sue generalità sono state diffuse successivamente a quelle di Christian Franciosi, l’altro giovane di vent’anni deceduto nello schianto. Krystian si era laureato lo scorso ottobre in Medicina e chirurgia con 110 e lode: a novembre avrebbe dovuto iniziare un corso di specializzazione in Psichiatria.Al concorso si era posizionato nei primi 1500, vincendo anche una borsa di studio. Purtroppo i suoi sogni si sono interrotti domenica mattina alle 5, mentre era in sella alla sua amatissima Honda Cbr: non poteva sapere che proprio qualche secondo prima un ventenne come lui si era appena scontrato contro il guardrail escendendo dall’auto. Krystian ha provato a frenare ma non c’è riuscito: l’impatto con Christian Franciosi, appena ...

