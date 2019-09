Spazio | un cubesat in avanscoperta per l’avamposto cislunare

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) E’ un contratto da 13,7 milioni di dollari quello assegnato dalla Nasa alla società Advanced Space of Boulder, in Colorado, per sviluppare e gestire unnell’ambito del programma lunare Artemis. Il– riporta Global Science – si chiamerà Pathfinder e sarà collocato sulla stessa orbita lunare del Gateway insieme all’esperimento tecnologico Capstone (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operation and Navigation Experient), che sarà il primo veicolo ad operare in un’orbita quasi rettilinea attorno alla Luna. Capstone dimostrerà come entrare ed operare nell’orbita lunare – come farà il Lunar Gatway – mentre Pathfinder sperimenterà un sistema di comunicazione in grado di determinare la posizione e la velocità del veicolo. Le informazioni ottenute dai due saranno utilizzate per testare una nuova capacità di navigazione ‘autonoma’, consentendo così a ...

