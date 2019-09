Se due adolescenti violentano una signora di novant’anni abbiamo fallito tutti | nessuno

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Ricoverata in prognosi riservata con fratture multiple e contusioni in diverse parti del corpo. I medici, dopo accurati esami clinici, hanno appurato che la donna aveva anche subito una violenza sessuale. La donna in questione ha 90 anni. I suoi aguzzini ne hanno 14 e 17. Il fatto è accaduto a Messina e ha lasciato sbigottita tutta Italia. Come è possibile? Come si può? Quanto dolore può provare in questo momento quella donna? Una donna nata in un altro secolo, che con ogni probabilità avrà vissuto una vita virtuosa, dignitosa, crescendo dei figli, prendendosi cura dei nipoti e ora non chiedeva altro che trascorrere gli ultimi anni in tranquillità, godendosi i frutti dei propri sacrifici. E invece sono bastati due spiantati, criminali sbarbatelli per buttare all’aria novant’anni di vita e di speranza. Ma come può accadere? Quale storia e quali disagi ci saranno dietro a due ...

fordeborah5 : RT @LaLibertaOnline: Due pagine, su La Libertà in uscita domani, con tutte le proposte della Diocesi a chi educa adolescenti e giovani http… - sicilianews24 : Rapinano e violentano 90enne, arrestati due adolescenti messinesi - - Si24it : Rapinano e violentano 90enne, arrestati due adolescenti messinesi - Si24 -