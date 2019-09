Sassari Latte Dolce | quattro chiacchiere con l’attaccante Paolo Palmas

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Francesco Virdis torna a vestire la maglia biancoceleste [FOTO] : Francesco Virdis è ufficialmente un giocatore del Sassari calcio Latte Dolce. L’ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio odierno, Virdis è ora atteso a Sassari già nelle prossime ore. La società ha scelto di puntare un elemento di rodata esperienza e comprovato valore, giocatore che già una stagione fa aveva vissuto una pur breve esperienza in maglia biancoceleste e che torna ora al Sassari calcio Latte Dolce determinato ad accettare la ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Quattro chiacchiere con il centrocampista Giovanni Piga [FOTO] : Giovanni Piga, centrocampista del Sassari calcio Latte Dolce si racconta: «Superare una sconfitta non è mai facile, semplicemente perché perdere non piace a nessuno, tantomeno a chi fa sport e si impegna per ottenere risultati. La sconfitta però, meritata o immeritata che sia, fa purtroppo parte del gioco: noi abbiamo un percorso da seguire, andiamo avanti per la nostra strada e sono sicuro riusciremo ad ottenere qualcosa di importante. ...

Sassari Latte Dolce - quattro chiacchiere con il portiere Pierpaolo Garau : Il Sassari calcio Latte Dolce ha ripreso oggi a lavorare in campo e ha già il Team Nuova Florida 2005 nel mirino. Sabato scorso, nell’anticipo della seconda giornata del campionato di serie D giocato a Latina, i biancocelesti di mister Stefano Udassi hanno perso per 2-1 una gara che avrebbero meritato almeno di pareggiare. Se non addirittura di vincere. La buona prestazione messa in campo e raccontata dalle cronache sportive non è ...

Sassari Latte Dolce - quattro chiacchiere con Federico Pireddu : Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara ad affrontare la sua prima trasferta oltre Tirreno della stagione. Si gioca d’anticipo, sabato prossimo sul campo del Latina alle ore 15. Latina che alla prima giornata di campionato della serie D 2019 – 2020 ha pareggiato per 2-2 sul campo dell’Ostiamare, a certificare la difficoltà di un girone G in cui non ci sono partite scontate né risultati scontati. I biancocelesti di mister ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Quattro chiacchiere con capitan Marco Cabeccia verso l’esordio in Campionato : Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara a fare il suo esordio stagionale nel Campionato di serie D 2019 – 2020. Dopo la prima gara ufficiale disputata domenica scorsa in Coppa Italia – pareggio al 90′ e sconfitta ai rigori nella stra cittadina con la Torres – il calendario del girone G propone subito una replica offrendo occasione di pronto riscatto: domenica alle 18 infatti biancocelesti e rossoblù incroceranno nuovamente le loro ...

Sassari Latte Dolce - quattro chiacchiere con Tony Gianni : Settimana intensa per il Sassari calcio Latte Dolce. Intensa, come sempre e come tutte le altre. Perché improntata sul duro lavoro sul campo, su sedute di allenamento e momenti di lavoro in palestra. E perché una squadra non smette mai di lavorare per migliorare e migliorare le sue prestazioni. La sconfitta ai rigori in Coppa Italia contro la Torres – 2-2 il punteggio al 90′ – deve essere già un ricordo. Le indicazioni ricevute nel ...

Sassari Latte Dolce - si va verso l’esordio stagionale in Coppa Italia : le parole di Udassi : Il Sassari calcio Latte Dolce è finalmente pronto ad iniziare il suo cammino lungo il 2019 – 2020 del pallone d’Interregionale. Quarta stagione alla ribalta della serie D per il team biancoceleste, seconda nella quarta serie Italiana con timone affidato a mister Stefano Udassi, tecnico che lo scorso anno ha raggiunto con la squadra la più alta vetta mai toccata dal club sassarese. La ruota ricomincia a girare e dopo l’estate, vissuta ...

Sassari Latte Dolce - si inizia : le parole di Patacchiola - Marcangeli e Gadau : Il Sassari calcio Latte Dolce è finalmente pronto ad alzare ufficialmente il sipario sul suo 2019 – 2020 calcistico. Pronto perché il calendario bussa forte alla porta biancocelesti e nel giro di una settimana, a cavallo fra le prossime due domeniche, propone in menù una doppia sera cittadina sassarese, sfida alla Torres da vivere e giocare fra Coppa Italia e campionato. Pronto perché dopo una lunga e faticosa preparazione, pur ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Settimana di lavoro in città - voci dal ritiro biancoceleste [FOTO] : Il Sassari calcio Latte Dolce si appresta a chiudere la sua terza Settimana di lavoro pre campionato. Dal Golfo dell’Asinara al sintetico di Latte Dolce, tana biancoceleste che da martedì scorso ha riabbracciato il team e lo accompagnerà sino a questo nuovo inizio, il quarto consecutivo alla ribalta della quarta serie nazionale. Fra sedute in palestra, allenamenti in campo agli ordini di mister Stefano Udassi e del suo staff, ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Seconda settimana di preparazione : voci dal ritiro biancoceleste : A quasi due settimane dallo start di questa nuova avventura calcistica, il Sassari calcio Latte Dolce torna in città per continuare ad allenarsi e dare continuità alla sua rincorsa e corsa di riscaldamento e preparazione verso l’esordio, il quarto consecutivo, nella quarta serie italiana. Il ritiro in Bassa Valle, fra Santa Maria e Valledoria, è servito a cementare il gruppo, ad integrare le nuove pedine sul rodato scacchiere ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Confermato Lamine Doukar - the black panther [FOTO] : Lamine Doukar, davanti alla porta, è quasi una sentenza: falcata sinuosa e guizzo letale come una pantera nera. Lo scorso anno, nonostante alcuni problemi che ne hanno limitato l’utilizzo in campo, ha dimostrato di poter essere arma non convenzionale. L’attaccante originario del Senegal, arrivato lo scorso anno al Sassari calcio Latte Dolce dopo le esperienze maturate a Tergu, Gavoi e Stintino. è stato riConfermato in vista ...