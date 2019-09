Peppino Di Capri affranto per la scomparsa della moglie | Non sei mai

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Serena Granato Il cantautore ha da poco compiuto 80 anni e ha rivelato di non aver presenziato ai funeraliquest'estateDiè annichilito dal dolore provato per la mortedonna che gli ha fatto da compagna per 41 anni di vita. Il cantautore nato aha segnato la sua partecipazione a ben 15 edizioni del Festival di Sanremo e in un'intervista concessa a Il Corrieresera ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo grave lutto. L'artista non ha nascosto di aver seguito i funeraliGiuliana solo da lontano: "Già quando morì mia madre non andai. Volevo ricordarla viva, bellissima quando cantava a squarciagola e puliva la casa. Erano canzoni napoletane, una più bella d’altra. Mi tornarono in mente quando dal ’58 incisi i primi dischi e le spumeggiai, le rifeci rock". Il cantante - che ha compiuto 80 anni lo scorso ...

