Idraulico dal cuore d’oro lavora gratis | “Anziani e poveri non devono morire di freddo”

Idraulico entra in ospedale indossa il camice e - fingendosi ginecologo - visita tante pazienti : Un uomo, Idraulico, è entrato in un ospedale di Pervouralsk, nella regione di Sverdlovsk, in Russia e ha indossato un camice. A questo punto, fingendosi ginecologo, ha girato per il reparto visitando diverse pazienti. L’uomo, Anton Yarin, 31 anni, è stato molto bravo a fingere tanto che nessuna delle pazienti ha avuto da ridire neppure quando la verità è venuta fuori. Anton Yarin è stato molto professionale pur non avendo alcuna ...