Violenta esplosione del vulcano Sakurajima | colonna di cenere alta 4000 metri

Stromboli - Violenta esplosione : il vulcano erutta - le immagini sono impressionanti : Il vulcano ha ripreso ad eruttare. Una forte esplosione è stata sentita in tutto l’arcipelago delle Eolie dopo mezzogiorno, con ricaduta di cenere e altro materiale vulcanico. Chiuso il porto di Panarea. Prima la forte esplosione avvertita in tutto l’arcipelago, poi la colonna di fumo che si è innalzata altissima, per centinaia di metri, visibile da tutte le isole. Torna ad eruttare il vulcano Stromboli. Una pioggia di lapilli e ceneri è stata ...