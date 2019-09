Uva Uefa | “Mi auguro di vedere educazione e sportività da parte del pubblico in

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2019) Michele Uva, il vicepresidente della, ha parlato a Radio Kiss Kiss sulle squadre italiane impegnate in Champions “Tutte le italiane hanno la potenzialità per superare almeno i gironi. Sono anni che non portiamo quattro squadre agli ottavi, potrebbe essere il momento giusto. Molto dipenderà anche dalle avversarie, che hanno rinforzato comunque i propri organici. L’augurio è che tutte superino il girone, poi le più importanti potranno anche proseguire”. Poi sullanza del Napoli con il Liverpool ha aggiunto “È un bene cominciare con questa partita col Liverpool. L’esperienza internazionale di Ancelotti deve portare un valore aggiunto, la squadra è rafforzata. Io misolo tutti i tifosi italiani, soprattutto del Napoli, sappiano vivere il pre-partita con grande senso di. Misolo che non ci siano incidenti prima e dopo la ...

