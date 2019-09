Ultime Notizie Roma del 16-09-2019 ore 20 | 10

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione buona della redazione in studio a Giuliano Ferrigno ieri le critiche rivolte a Matteo Salvini per avere portato sul palco di Pontida una delle bambine di Bibbiano chissenefrega replica l’ex Ministro dell’Interno non una ma 50 bambini aggiungere Salvini garantisce poi di lavorare per essere pronto al voto e si riprendono Per la legge elettorale ma anche per non tornare la legge Fornero e non farli aprire forti fa sapere che raccoglierà film in tutta Italia perché non ci torni a passato e poi attacca sull’esito della crisi all’estero non sarebbe mai successa una cosa del genere è una truffa C’è qualcosa da cambiare ogni tanto con il giuramento a Palazzo Chigi nel del premier Giuseppe Conte di 42 sottosegretari e viceministri Governo giallorosso entra nel pieno della sua operatività conto e ...

