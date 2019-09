Ricattavano la Juve | arrestati i capi ultrà | Finta la contestazione a Bonucci

Juve - in manette 12 capi ultrà : estorsioni e violenze. Ricattavano il club : «I biglietti o cantiamo cori razzisti» : Estorsione, autoriciclaggio, violenza privata, vendita illegale di biglietti . Una vera e propria associazione a delinquere, gestita dalle frange ultrà della Juve ntus. Nel mirino della procura...

Juve - in manette 12 capi ultrà : estorsioni e violenze. « Ricattavano il club : i biglietti o cantiamo cori razzisti» : Estorsione, autoriciclaggio, violenza privata, vendita illegale di biglietti . Una vera e propria associazione a delinquere, gestita dalle frange ultrà della Juve ntus. Nel mirino della procura...

Violenze e estorsioni - arrestati capi ultrà Juve"La Ricattavano perché aveva tolto i privilegi" : L'indagine coinvolge tutti i principali gruppi del tifo organizzato bianconero, dai "Drughi" a "Tradizione-Antichi valori" dai "Viking", al "Nucleo 1985". A far scattare le indagini una denuncia della Juve stessa.

Arrestati 12 capi ultrà della Juve : Ricattavano la società per avere biglietti e gestire bagarinaggio : Inchiesta della polizia, decine di perquisizioni in tutta Italia. "Accordo militare per controllare la curva"