Per Bonetti il ddl Pillon “resterà nel cassetto” | ma la battaglia delle donne continua

Elena Bonetti : "Lavorerò al congedo parentale Per i padri" : “Vogliamo lavorare ulteriormente sul congedo parentale allargato ai padri, nostra iniziativa della scorsa legislatura. Non significa semplicemente permettere alla donna di dedicarsi maggiormente al lavoro, ma significa riconoscere che il ruolo di un padre è fondamentale sia nei confronti della cura del figlio che nella relazione di coppia. Bisogna entrare nell’ottica che le misure a sostegno della genitorialità sono ...

Pd - Elena Bonetti vuole la cittadinanza Per i migranti : "Un errore non approvare la legge sullo ius culturae" : "Un errore non approvare la legge sullo ius culturae nella scorsa legislatura". Esordisce così il neo ministro per la Famiglia e le Pari opportunità, Elena Bonetti, sull'Avvenire. A pochi giorni dalla sua nomina, la piddina ha già annunciato di voler concedere la cittadinanza "in automatico" per i b