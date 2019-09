Olimpiadi | al via percorso per gestione sicurezza | modello è Expo 3

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) (AdnKronos) – Secondo Francesco Tagliente, ex direttore dell’ufficio Ordine pubblico del Ministero dell’Interno e presidente del Cnio, il Centro nazionale di informazioni sulleinvernali del 2006, replicare la control room dinon basterà. “Bisogna pensare alto e guardare oltre. Non bastano le cabine di regia e la polizia locale”. Per Tagliente “eventi del genere sono talmente complessi che bisogna partire per tempo. E’ importante per ridurre le criticità che comunque ci saranno nella fase delladell’evento”. A Torino i Giochi, ha ricordato, “si sono svolti su 37 siti, con 10 milioni di spettatori, 40mila ospiti sponsor 9.700 giornalisti e 137 dignitari esteri. E avevamo 35mila operatori per la. Ma i numeri non sono sufficienti: servono formazione e mezzi speciali, la pianificazione della ...

