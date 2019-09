Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 22 Settembre | breve tregua | poi

Previsioni Meteo 16 settembre : caldo estivo e temperature oltre i 30 gradi : Il meteo concederà anche all'inizio di questa settimana temperature alte, decisamente superiori alla media stagionale. Le Previsioni meteo per oggi e domani sono dunque all'insegna del bel tempo e del sole che la farà da padrone in tutta Italia. Da mercoledì però si affaccerà una perturbazione e le temperature scenderanno in vista dell'equinozio d'autunno.Continua a leggere

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa e Provincia La Previsione per Lunedì 16 Settembre 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo stabile e soleggiato con qualche velatura in transito I Venti risulteranno deboli di direzione variabile Le Temperature risulteranno stazionarie I Mari risulteranno poco mossi Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà Moderato/Alto La Previsione per Martedì 17 Settembre ...

Previsioni Meteo 18/20 settembre : fronte da Nord con crollo termico di 10°. Molti temporali in arrivo[MAPPE] : Conferme anche con gli ultimissimi dati odierni circa il break dell’azione anticiclonica, già da giorni ipotizzato da queste pagine, per metà della settimana entrante. L’alta pressione, attualmente disposta con asse proprio si meridiani centrali europei e del Mediterraneo, subirebbe un attacco ad opera di correnti instabili settentrionali, anche piuttosto fredde per il periodo, poiché di estrazione subpolare. La fase in cui si ...

Previsioni Meteo : ancora temperature estive in Piemonte - mercoledì primi temporali : “Continua l’azione dell’alta pressione di nord africana sul nostro Paese e garantisce ancora stabilità atmosferica e temperature massime al di sopra della media. Nei prossimi giorni l’alta pressione subirà un lento, ma inesorabile cedimento che porterà i primi temporali nella giornata di mercoledì“: sono le Previsioni Meteo di Arpa Piemonte. Oggi cielo parzialmente nuvoloso a ridosso delle Alpi per nuvolosità bassa. ...

Previsioni Meteo Lombardia : “Mercoledì probabile peggioramento” : “Un flusso occidentale stabile porta nel fine settimana cielo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso con temperature ancora estive“: lo riporta Arpa Lombardia, nel consueto bollettino con le Previsioni Meteo. “Lunedì rotazione da nord del flusso in quota per l’abbassamento di un’ampia perturbazione sul nord Europa, ma a sud delle Alpi ancora prevalentemente poco nuvoloso e caldo, con qualche rovescio limitato ai ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 21 Settembre 2019 : Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani, e fino al 21 Settembre 2019. Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi Nord: sereno o al più poco nuvoloso, salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi alpini centro-occidentali; parziali velature si estenderanno dai settori occidentali a quelli orientali. Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso per parziali velature che dalla ...

Previsioni Meteo : nubi al Centro/Nord e sole al Sud - temperature sopra la media [MAPPE e DETTAGLI] : Contesto anticiclonico consolidato sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia. Un unico fastidio da rilevare per la giornata odierna, deriva da una circolazione instabile persistente da giorni sulla Penisola Iberica e che invia corpi nuvolosi di tipo medio-alto verso la Sardegna e localmente anche verso le nostre regioni Centro-settentrionali. Si tratta perlopiù di nubi innocue in grado solo di velare localmente il sole. Tassi di ...

Previsioni Meteo 15 settembre : domenica di caldo e temperature estive - punte di 35 gradi : Le Previsioni meteo di oggi 15 settembre confermano che sarà una domenica dal carattere estivo grazie all'alta pressione e all'aria calda in arrivo dall'Africa. Sole e bel tempo protagonisti in questa giornata, con le temperature massime che potranno superare i 30 gradi. Tempo stabile e soleggiato quasi su tutte le regioni.Continua a leggere

Previsioni Meteo Torino : domani bel tempo e massima di +28°C - giornata stabile sul Piemonte : A Torino, domani, domenica 15 settembre, giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +28°C, la minima di +17°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: la solida ...

Previsioni Meteo : CROLLO delle temperature a meta' settimana e tanti temporali : Questa estate sembra davvero interminabile: dopo la rapidissima rinfrescata di inizio settembre, utile per spazzar via la calura e l'afa insopportabile di agosto, abbiamo nuovamente assistito al...

Previsioni Meteo Ottobre 2019 : piovoso e più freddo della media su gran parte d’Italia [MAPPE] : Eccoci con il nostro periodico appuntamento in riferimento alla tendenza sul mese successivo rispetto a quello in corso. Una tendenza sul lungo periodo che computa la possibile evoluzione di massima di un mese intero sulla base di indagini di tipo “teleconnettivo”, ossia esaminando simulazioni dei modelli a lunga gittata in riferimento soprattutto ai valori barici e termici calcolati per le superfici oceaniche e nelle sezioni ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 20 settembre : in prevalenza sereno - nubi a metà settimana : Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’aeronautica Militare per i prossimi giorni in Italia. Lunedì 16 settembre al Nord condizioni di generale bel tempo salvo formazione di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, con associati deboli locali rovesci o temporali nelle ore centrali della giornata. Centro e Sardegna: bel tempo, salvo il passaggio di locali innocue velature durante la giornata. Sud e Sicilia: cielo ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa e Provincia La Previsione per Domenica 15 Settembre 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo stabile e soleggiato con qualche velatura in transito I Venti risulteranno deboli di direzione variabile Le Temperature risulteranno stazionarie I Mari risulteranno poco mossi Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà Moderato/Alto La Previsione per Lunedì 16 Settembre ...