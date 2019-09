Donna muore all' ospedale di Vimercate per una trasfusione sbagliata

Travolta da un furgone - Donna muore in strada sotto gli occhi del figlio : La tragedia a Rimini, lungo la via Marecchiese. A perdere la vita una donna di 75 anni, che si trovava insieme al figlio

Vimercate - Donna muore in ospedale dopo trasfusione : sacche di sangue scambiate per omonimia : Una donna di 84 anni è morta a seguito di una errata trasfusione di sangue, venerdì scorso all'ospedale di Vimercate, in provincia di Monza. Il plasma sarebbe stato scambiato con...

Vimercate - sacche di sangue scambiate con altro paziente : Donna muore in ospedale dopo trasfusione : Una donna di 84 anni è morta a seguito di una errata trasfusione di sangue, venerdì scorso all'ospedale di Vimercate, in provincia di Monza. Il plasma sarebbe stato scambiato con...

Donna muore per trasfusione sbagliata - scambiate le sacche : Un’anziana di 84 anni è morta venerdì scorso all’ospedale di Vimercate (Monza e Brianza): secondo i primi accertamenti, sarebbe deceduta per un errore nella trasfusione di sangue, per uno scambio delle sacche. La struttura sanitaria ha avviato un’indagine interna e ha informato la Procura di Monza. La paziente era ricoverata nel reparto di Ortopedia, dopo essere stata sottoposta a un intervento per la rottura di un femore. ...

Trasfusione con il sangue sbagliato - Donna muore in ospedale : È accaduto a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. La paziente era stata operata per una frattura al femore. Il ministero invia gli ispettori

Omonimia - Donna muore a Vimercate Scambiate le sacche di sangue : L'errore umano l'ipotesi più accreditata, con ogni probabilità c'è stato uno scambio con la sacca di sangue destinata a un paziente con lo stesso cognome Segui su affaritaliani.it

Monza - sacche di sangue scambiate con altro paziente : Donna muore in ospedale dopo trasfusione : Una donna di 84 anni è morta a seguito di una presunta errata trasfusione di sangue, venerdì scorso all'ospedale di Vimercate, in provincia di Monza. Il plasma potrebbe essere stato...

Donna di 49 anni muore improvvisamente dopo aver vomitato sei volte in soli 50 minuti : Una morte improvvisa quella di una Donna di 49 anni avvenuta sotto gli occhi atterriti della figlia. La Donna come ogni giorno si era alzata alle sei di mattina ma era pallidissima. La figlia le aveva detto di tornare a letto ma la Donna non ne aveva voluto sapere ma dopo qualche minuto aveva iniziato a vomitare. La Donna aveva vomitato per sei volte in 50 minuti, poi aveva perso i sensi e non si era più risvegliata. La ...

Iran : Donna si dà fuoco e muore per protesta contro il divieto di andare allo stadio : Seher Khodayari, 29 anni, era stata prima denunciata e poi processata e condannata a sei mesi di carcere per essere andata allo stadio violando un divieto in vigore in Iran. La giovane si era data fuoco per protesta ed è morta la scorsa notte.Continua a leggere

Nell’arco di un solo anno una Donna di 21 anni muore almeno per 36 volte : Una storia incredibile quella di Sarah una giovane donna di 21 anni che ha una malattia rarissima cardiaca. La ragazza inglese in un solo anno può essere dichiarata deceduta per 36 volte. La malattia di cui soffre fa smettere di battere il suo cuore per diversi minuti. La ragazza ha scoperto di soffrire di questa malattia quattro anni fa e da quel momento la sua vita è cambiata. Sognava di entrare in esercito e di diventare una ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Francavilla al Mare - Donna muore travolta dal treno : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi: Francavilla al Mare, donna muore travolta dal treno. Possibile gesto volontario, 6 settembre 2019,

Dramma in casa a Bologna - Donna muore soffocata mangiando un frutto : La vittima è una donna di 66 anni che era da sola in casa al momento del fatto. La tragedia forse poteva essere evitata se la vittima fosse stata soccorsa immediatamente ma l'allarme è scattato solo diverso tempo dopo quando i familiari si sono accorti che non rispondeva al telefono. All'arrivo dei soccorsi per lei ormai non c'era più nulla da fare.Continua a leggere

Travolta da treno - muore Donna di Ortona : Pescara - Una tragedia si è consumata intorno alla 4,30 della scorsa notte, sulla tratta ferroviaria Pescara Francavilla, dove una donna è stata Travolta e uccisa da un treno in transito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polfer, l’autorità giudiziaria, i vigili del fuoco di Pescara e gli operatori del 118, per cercare do effettuare eventuali soccorsi e indagare sul dramma. Secondo le prime sommarie informazioni la ...

Chieti - Donna muore investita da treno : 10.00 Una donna è stata investita da un treno ed è morta. E' avvenuto nella stazione ferroviaria di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. La vittima sarebbe una giovane residente nella zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polfer, i carabinieri e l'autorità giudiziaria. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per gli accertamenti necessari e sono stati disposti bus sostitutivi.