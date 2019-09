Curva Nord Inter | rissa tra capi ultrà | è guerra aperta LA RICOSTRUZIONE

Inter - rissa tra due capi ultrà in Curva Nord : La questura e la Digos indagano sugli scontri avvenuti in Curva Nord a San Siro, durante il match Inter-Udinese. A scatenare la tensione, sarebbe stato un litigio tra due ultrà neroazzurri, Franco Caravita e Vittorio Boiocchi, entrambi noti alle forze dell'ordine. Ben presto l'episodio si è trasformato in violenza, quando Boiocchi ha aggredito fisicamente Caravita. Al momento la procura di Milano indaga per capire come sono andate le dinamiche ...

Gazzetta : regolamento di conti nella Curva Nord dell’Inter : Si spacca la Curva Nord a Milano. Due storici esponenti della Curva interista oltre che già da tempo noti alle forze dell’ordine, Vittorio Boiocchi e Franco Caravita, sono venuti alle mani sabato sera durante Inter-Udinese, dopo un diverbio nato sugli spalti. La motivazione, come racconta la Gazzetta dello Sport, sarebbe un coro «Vittorio uno di noi» – che la Curva ha dedicato a Boiocchi. Lo stesso Baiocchi ha avuto la peggio e nella notte, ...

Cori per Boiocchi - poi la rissa Esplode la faida tra i capi della Curva Nord dell’Inter : Sabato sera, durante il match con l’Udinese, lo storico capo ultrà Franco Caravita è stato preso a pugni in Curva dal pluripregiudicato Vittorio Boiocchi. Ex anima dei Boys San negli anni Ottanta, prima di finire in cella per 30 anni

Gli interisti si ribellano alla Curva Nord : “Meglio uno stadio chiuso che questo scempio” : Sul razzismo e i buu a Lukaku, non tutti gli interisti la pensano come esplicitato nel comunicato della Curva Nord. Qualche giorno fa gli ultrà avevano indirizzato una lettera a Lukaku in cui spiegavano che quei buu non fossero razzismo ma un modo di deconcentrare l’avversario. Lettera che ha naturalmente fatto il giro del mondo, con il Nyt che ha fatto a pezzi il calcio italiano. Gli interisti adesso si ribellano a quelle parole ...

Per Repubblica il messaggio della Curva Nord era : non siamo noi razzisti - sei tu che sei nero : Sembra uno scherzo e invece non lo è, la lettera della Curva Nord dell’Inter a Romelu Lukaku che si è permesso di accusare i cori razzisti he gli sono arrivati dalla Curva del Cagliari, chiedendo delle punizioni esemplari per abbattere il problema. Su Repubblica Paolo Berizzi ha commentato incredulo che si possa arrivare a tale ignoranza nei confronti di un proprio giocatore che invece si dovrebbe proteggere Un capolavoro di ignoranza. Un ...

Il Guardian alla Curva Nord : È molto triste che si possano dire certe cose anche solo per scherzo : Il Guardian risponde in qualche modo alla lettera scritta dalla Curva Nord a Lukaku per giustificare i buu che si sono sollevati dalla Curva del Cagliari domenica scorsa e lo fa con una lettera di Berri Glendenning che si firma The Fiver Comincia precisando che non gli piace parlare a nome di un gruppo, ma non può esimersi dal dimostrare il suo dispiacere per il fatto che si possa pensare che ciò che è accaduto a Lukaku non sia razzismo. In ...

Calcio - la Curva Nord di San Siro si schiera con Cagliari : “Caro Romelu - questo non è razzismo” : Durante la partita della seconda giornata di Serie A, Cagliari-Inter di domenica, dalle gradinate della Sardegna Arena sono cominciati a scendere numerosi ululati e fischi rivolti al centravanti belga neo acquisto dell’Inter Romelu Lukaku, che si apprestava a battere il Calcio di rigore concesso ai nerazzurri. Un breve episodio spiacevole che ha sollevato l’attenzione mediatica di tutti portando alla luce numerose polemiche sul ...

Lettera a Lukaku – E’ partita la bufera social contro la Curva Nord : A seguito della Lettera inviata a Lukaku dagli ultrà dell’Inter, si è scatenata una bufera social contro i supporters nerazzurri: Lettera Lukaku – Gli ultrà interisti hanno giusitificato i “buu” come metodo per innervosire gli avversari ed indurli così a sbagliare, distaccando di fatto il gesto dal razzismo. A tantissimi tifosi non è piaciuta la Lettera. Il Messaggero riporta alcuni tweet: «Ehi Curva Nord, una sola ...

Anche il Guardian riporta la lettera degli ultras della Curva Nord a Lukaku : Anche la stampa straniera ha riportato la lettera scritta dagli ultras della Curva Nord dell’Inter a Lukaku per spiegargli il suo errore nell’intendere i buu che gli sono stati tributati domenica a Cagliari. Il Guardian sottolinea che gli ultras hanno tenuto a chiarire che non era affatto razzismo, ma rispetto, rispetto nei confronti di un avversario che reputavano temibile e contro cui, essendo tifosi, dovevano difendere la propria ...

Inter - la Curva Nord scrive un comunicato surreale per dire che non è razzista. E così dimostra di esserlo : Breve riassunto delle puntate precedenti. Domenica, stadio Sardegna Arena di Cagliari, secondo turno del campionato di calcio. I padroni di casa ospitano l’Inter. Al 71esimo minuto di gioco viene fischiato un fallo in area in favore degli ospiti. Sul dischetto va Romelu Lukaku. Cosa succede? Buu e ululati scimmieschi dalla Curva sarda. A fine incontro dichiarazioni, polemiche e precisazioni. Cala il sipario, tutto archiviato. Come al ...

Gazzetta : la Curva Nord dell’Inter a Lukaku : “quelle espressioni non sono razzismo” : Hanno colpito i cori razzisti di domenica sera all’indirizzo di Lukaku, innanzitutto perché i video di questi cori hanno fatto il giro dei sociale e non solo quelli italiani, ma poi per come ha affrontato il problema il belga. Il suo messaggio social, semplice, pacato eppure così forte e incisivo, hanno convinto che era arrivato il momento di fare qualcosa. E così il giudice sportivo non si è limitato a commissionare una multa al ...

Inter - la Curva Nord scrive a Lukaku : “Non è razzismo - in Italia lo facciamo per un altro motivo” : Inter, la curva nord scrive a Lukaku in merito ai buu razzisti e gli insulti ricevuti a Cagliari domenica scorsa in occasione del match contro i nerazzurri La curva nord scrive a Lukaku, oggetto di cori razzisti in occasione di Cagliari-Inter. Secondo gli ultras nerazzurri “gli Italiani non sono razzisti”, ma si tratterebbe di un “teatrino mediatico di luoghi comuni su un presunto razzismo degli ultras, orchestrato da chi vuole ...

Lazio-Roma - la Curva Nord dedica la coreografia a Diabolik : le immagini danno i brividi [FOTO e VIDEO] : Pochi minuti prima dell’inizio del derby contro la Roma valido per la 2a giornata di serie A, la Curva Nord della Lazio ha dedicato una scenografia a Fabrizio Piscitelli, in arte Diabolik, storico capo ultrà degli Irriducibili ucciso a Roma lo scorso 7 agosto. Cartoncini bianchi e celesti, l’immagine di Diabolik sugli spalti occupati dal tifo organizzato laziale e la striscione: “Se muore non ci credere perché è capace ...

Roma : morto in un agguato il 53enne capo ultrà della Curva Nord laziale : Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, è stato ucciso ieri, 7 agosto, in un parco di Roma. L'ultrà laziale aveva precedenti per narcotraffico. Piscitelli aveva 53 anni, una lunga militanza tra gli ultras della curva Nord come capo degli Irriducibili e numerosi precedenti penali per droga. Al Parco degli acquedotti, dove abitava, ieri sembra essere avvenuta una vera e propria esecuzione: un colpo di pistola ha raggiunto l'uomo alla nuca, ...