Civici e comitati Come reagirà Zingaretti alla scissione non scissione di Renzi

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 16 settembre 2019) Contrordine: la, per la verità invocata più dagli altri che da Matteomedesimo, non ci sarà. Né in realtà c’è mai stata anche se ogni giorno da più di un mese in qua era quello giusto per giornalisti, commentatori e politici. A dire il vero la parolal’ex presidente del Con

StefanoDeloren1 : Pd, Renzi brucia i tempi: «Subito i gruppi, farò una renzata» - mrjaco83 : @pontmaxx @MejodeNO @LindaMeleo Sora Linda credo tornerà al suo massimo impegno, preparare le slide per i fuori cor… - UgoliniClaudia : RT @Vitomangano2: @salcinz @alian_maria @pdnetwork @matteorenzi E’ da tempo che si prepara questa scissione, già dalla precedente Leopolda… -