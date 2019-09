Brunello Cucinelli non ci pensa proprio | Nessuna possibilità che io mi candidi in

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 16 settembre 2019) “Non c’è davvero alcuna possibilità che io sia candidato alle elezioni regionali in Umbria”:ribadisce la sua indisponibilità a guidare un eventuale patto civico al quale potrebbero dare vita M5s e Pd. Lo fa rispondendo all’ANSA.“Io faccio unicamente il mio mestiere di imprenditore”, ha affermatodopo le nuove voci che lo avrebbero voluto candidato.“Sono sempre più onorato - ha detto ancora- che qualcuno possa avereto a me. Però non c’è alcuna possibilità”.ha anche confermato di essersi visto con Luigi Di Maio. ”È stato molto carino - ha spiegato - e ha chiesto di potermi incontrare. Mi sono sentito onorato di accogliere un giovane capo politico. L’unica cosa che mi sono sentito di consigliargli, avendo ...

