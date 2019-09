Astronomia | scoperta la stella di neutroni più densa del cosmo

Astronomia - esopianeti : scoperta l’impronta digitale terrestre : Un team di astronomi canadese della McGill University, ha individuato una sorta di ‘impronta digitale’ della Terra che potrebbe essere utilizzata per identificare un esopianeta in grado di sostenere la vita. La scoperta – spiega Global Science – è stata possibile grazie alle analisi di oltre un decennio di dati provenienti dal satellite Scisat della Canadian Space Agency, utilizzati per costruire uno spettro di transito della Terra ...