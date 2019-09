Alessandra Amoroso al piano con la nipotina | il video conquista la rete

Da Alessandra Amoroso a Elisa - tutti gli ospiti di IMAGinACTION a Ravenna a ottobre : Sono ufficiali gli ospiti di IMAGinACTION a Ravenna per la terza edizione della manifestazione dedicata ai video e nella quale verrà presentata la nuova clip di Renato Zero per La Vetrina, nuovo singolo dal 13 settembre. Tra i tanti ospiti annunciati, compare anche il nome di Alessandra Amoroso, attesa sul palco del Teatro Alighieri nella giornata dell'11 ottobre. L'artista di Galatina ripercorrerà la sua carriera con una serie di immagini ...

EMMA MARRONE - IO SONO BELLA/ Video nuovo singolo : la dedica di Alessandra Amoroso : EMMA MARRONE presenta oggi, venerdì 6 settembre, il suo nuovo singolo, 'Io SONO BELLA', scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri.

Emma Marrone - “Io sono bella” emoziona Alessandra Amoroso : la dedica : Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, l’amicizia continua: la prova che l’affetto cresce sempre di più Io sono bella di Emma Marrone può essere scaricato su qualsiasi piattaforma digitale. La Brown è tornata e lo ha fatto in grande stile: cantando un pezzo scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, che hanno sempre creduto nel talento […] L'articolo Emma Marrone, “Io sono bella” emoziona Alessandra Amoroso: la dedica ...

Alessandra Amoroso sirenetta in bikini - fuga in Salento col fidanzato Stefano Settepani : Messi da parte gli impegni di lavoro e il grande successo raccolto dalla hit “Mambo Salentino” con i Boomdabash, Alessandra Amoroso ha trascorso le vacanze in Salento in compagnia del fidanzato, il produttore musicale Stefano Settepani. La loro relazione, benché Alessandra sia molto riservata sulla sua vita personale, è ormai ufficiale sui social e dopo tre anni di fidanzamento la coppia convive nella Capitale. Tra tour e studio di ...

Alessandra Amoroso : disavventura estiva per la cantante ma lei ci ride su : Alessandra Amoroso, disavventura estiva per la cantante ma nulla la abbatte Sicuramente è una delle artiste italiane di maggior successo e tra le più amate. La sua vittoria ad Amici 8 l’ha fatta diventare amatissima e seguitissima. Alessandra Amoroso sta trascorrendo la sua estate in Puglia, nella sua terra e proprio il mare che tanto […] L'articolo Alessandra Amoroso: disavventura estiva per la cantante ma lei ci ride su proviene da ...