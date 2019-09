Agenzia delle entrate | truffa via pec in atto | come evitare il phishing

Concorso Agenzia delle Entrate 510 funzionari tributari : prima prova - via il 18 settembre : In questo 2019 sono tanti i concorsi che sono stati banditi e che stanno mettendo a disposizione molti posti di lavoro per giovani e meno giovani. E in questo mese di settembre sta per entrare nel vivo anche una selezione bandita ormai da tempo. Parliamo del Concorso per 510 funzionari tributari indetto dall'Agenzia delle Entrate, che a giorni partirà con la prima prova oggettiva attitudinale, che servirà a scremare il numero dei partecipanti a ...

Patente - l’Agenzia delle Entrate : “Su lezioni di teoria e pratica va pagata l’Iva”. Rincari del 22% con effetto retroattivo per le autoscuole : Rincari in arrivo per chi deve prendere la Patente di guida. Le lezioni di teoria e pratica non saranno più soggette al regime di esenzione Iva, per cui costeranno il 22% in più. E’ l’effetto di una risoluzione con cui l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per la Corte di Giustizia dell’Ue le lezioni di scuola guida devono essere soggette all’imposta in quanto non rientrano nell’ambito scolastico. Sul piede di guerra le ...

Salubrità degli uffici dell’Agenzia delle Entrate : in Sicilia condizioni carenti : La denuncia del fenomeno giunge da Raffaele Del Giudice, coordinatore regionale della Uilpa Entrate, attraverso una lettera inoltrata, tra gli altri, anche all'ufficio Gestione Risorse e al direttore dell'Agenzia della Sicilia, Pasquale Stellacci. Caltanissetta, il caso più grave A presentare una situazione particolarmente critica, come segnalato dal coordinamento provinciale del sindacato, è la provincia di Caltanissetta in quanto i servizi ...

Concorso Agenzia delle Dogane 2019 - i bandi pubblicati : A Luglio e Agosto sono stati pubblicati 3 nuovi bandi del Concorso Agenzia delle Dogane 2019, per l’assunzione di più di cento figure nelle diverse sedi dell’Ente. Le procedure sono volte alla copertura di: 20 posti nel profilo professionale di seconda area, fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli – Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta; 50 posti nel profilo ...

Isa 2019 : chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate : L’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale – Isa 2019 –, oltre a favorire l’assolvimento degli obblighi tributari, vuole incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili. L’istituzione degli Isa per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, rappresenta un’ulteriore spinta verso meccanismi di collaborazione fra contribuenti e fisco, atti ad aumentare il livello di adempimento spontaneo, utilizzando ...

Concorso 150 dirigenti Agenzia delle Entrate - eliminata preselettiva. Si va dritti alla prova scritta : Dopo numerosi rinvii, il 27 Agosto con una comunicazione sul sito ufficiale dell’Ente è stato rettificato l’articolo 6 del bando di Concorso 150 dirigenti Agenzia Entrate, che prevedeva l’attivazione di una prova preselettiva per una prima scrematura dei candidati. La comunicazione del 27 Agosto 2019 Ricordiamo che sono stati pubblicati due bandi per la selezione di figure dirigenziali, più precisamente: 150 dirigenti da ...

Evasione - le armi dell'Agenzia delle entrate : fatturazione elettronica - redditometro e la novità esterometro : Non solo Evasometro. La battaglia contro l?Evasione fiscale, che si è a lungo appoggiata agli studi di settore, è stata notevolmente potenziata negli ultimi anni. Uno degli...

Altre due persone sono state arrestate per l’esplosione avvenuta due settimane fa all’Agenzia delle entrate di Copenaghen : Altre due persone sono state arrestate in Svezia per l’esplosione avvenuta lo scorso 6 agosto fa alla sede dell’Agenzia delle entrate di Copenaghen, in Danimarca: il totale dei sospettati è così salito a quattro, uno in stato di custodia cautelare

Rimborso crediti fiscali : l'Agenzia delle Entrate può operare la compensazione in giudizio : D'ora in avanti i giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali promossi dai contribuenti per ottenere un Rimborso d'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate potrebbero svolgersi in maniera molto più celere e con minori spese da parte della Pubblica Amministrazione. In sintesi, questo potrebbe essere il risultato di una decisione della Corte di Cassazione cristallizzata nell'Ordinanza n° 21082 del 7 agosto 2019 della V ...

L’Agenzia delle Entrate chiede alla Svizzera i nomi dei clienti di Ubs : L'Agenzia delle Entrate punta il mirino su chi ha depositato soldi nelle filiali svizzere di Ubs, la banca che lo scorso giugno ha accettato di versare 111,5 milioni di euro al Fisco italiano per chiudere un contenzioso con risvolti penali sui quali proseguono le trattative con la Procura per un patteggiamento

Un’esplosione avvenuta martedì alla sede dell’Agenzia delle entrate danese a Copenaghen è stata causata intenzionalmente : La polizia di Copenaghen, in Danimarca, ha detto che l’esplosione avvenuta martedì sera nella sede dell’agenzia delle entrate nazionale, nell’est della città, è stata provocata intenzionalmente. La facciata dell’edificio è stata gravemente danneggiata, ma nessuno è stato ferito. La polizia

Fisco - stop a notifica cartelle dell’Agenzia delle Entrate a Ferragosto : congelate fino a settembre : L'Agenzia delle Entrate-Riscossioni sospende dal 10 al 25 agosto l'invio degli atti che andrebbero inviati ai contribuenti. Si tratta, in totale, di circa 800mila comunicazioni riguardanti le cartelle del Fisco che verranno congelate per due settimane e poi notificate - sia tramite posta ordinaria che attraverso la Pec - a partire dal 26 agosto.Continua a leggere

Concorsi Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia : invio domande agosto-settembre : Al momento, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di alcuni incarichi di lavoro rivolti a profili qualificati e per segnalare la propria disponibilità di funzione, con il ruolo di dirigente penitenziario, presso numerose sedi occupazionali dislocate sul territorio nazionale. Bando di concorso ad agosto La direzione regionale della Toscana rende pubblico che a ...

E-Commerce : l'Agenzia delle Entrate sfrutterà le piattaforme web per la lotta all'evasione : In attesa che l'Unione Europea si decida a varare una vera e propria web tax valida a livello continentale, i singoli Stati nazionali si stanno attrezzando per sfruttare i milioni di dati in possesso dei giganti del web per combattere in maniera più efficace e pervasiva il fenomeno dell'evasione fiscale. In particolare, sul fronte italiano l'Agenzia delle Entrate ha appena emanato un provvedimento per il monitoraggio delle transazioni ...