Pontida | al via il raduno leghista Insulti per Gad Lerner | accolto dai fischi | “Buffone”

Pontida - al via il raduno leghista. Dal palco deputato insulta Mattarella : “Mi fa schifo”. Eletto il nuovo coordinatore dei giovani : “Posso dirlo? Questo Presidente della Repubblica mi fa schifo! Mi fa schifo chi non tiene in conto del 34% dei cittadini”. Così il deputato Vito Comencini dal palco dell’assemblea della Lega giovani a Pontida. Parole che aprono l’annuale raduno degli attivisti del partito, iniziato proprio con l’iniziativa rivolta ai più giovani, e che fanno discutere. Tanti i partecipanti già arrivati oggi, ma il record è previsto ...