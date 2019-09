Paratici congeda Mandzukic | “E’ stato un giocatore importante | lo dobbiamo ringraziare”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2019) La storia diin bianconero è ai titoli di coda. Lo avevamo scritto ieri. La conferma è arrivata dalle parole di Fabionel post partita di ieri a Sky Sport. “primo con Allegri e ultimo con Sarri? Non c’erano primi e ultimi l’anno scorso e non ci sono oggi. Mario èunimportantissimo per noi, losolo ringraziare per tutto quello che ha fatto. È un grande campione, l’ha dimostrato sempre. Ora c’è una possibilità, in accordo con lui, con il mister e con noi abbiamo deciso di non partecipare a questa trasferta”. Già alla fine del mercato si era mosso un club come l’Al-Duhail, dove gioca Benatia e ci aveva provato anche l’Al-Rayyan, scrive il Corriere dello Sport. Adesso in pole c’è l’Al-Gharafa che offre 6 milioni di stipendio. Sullo sfondo c’è anche l’ipotesi dei Los ...

