Matteo Salvini a Pontida fa salire una bimba di Bibbiano e la sinistra si accende

Matteo Salvini : "Niente odio a Pontida. Questa è l'Italia che vincerà" : Non poteva che essere il leader della Lega Matteo Salvini a chiudere la manifestazione leghista Pontida 2019 con un lungo discorso che ha ricalcato i temi di tutti i comizi che l'ex Ministro dell'Interno sta facendo da giorni, sia nelle piazze che in continue dirette su Facebook.Questa è l’Italia che non chiede l’elemosina ma che chiede lavoro e dignità per i suoi figli. Sfideremo i traditori chiusi nel palazzo. Questa è una delle Pontida più ...

Da "Traditori" a "Carola" - otto parole scelte da Matteo Salvini a Pontida : Sulle note dell'aria 'Nessun dorma', Matteo Salvini è salito sul palcoscenico di Pontida per parlare a popolo della Lega. Ecco cinque pillole estratte dal suo discorso. Traditori "La politica senza cuore e senza passione è solo uno scambio di merce e di poltrone, e qua non ci sono poltronari, ma solo donne e uomini con dei valori. Vi invito ad essere determinati, coraggiosi e ad esercitare pazienza perché non possono scappare dal ...

Matteo Salvini sul palco a Pontida : "Torneremo a essere un campo profughi. La vedo male - le ong festeggiano" : E' stato accolto da un bagno di folla a Pontida il leader della Lega Matteo Salvini. "Vengo qui da 26 anni e una giornata così non l'ho mai vista, colonne enormi di auto, di pullman. Qualcuno immaginava una giornata triste, invece sarà una Pontida mai vista. Vogliamo un governo del popolo contro un

Matteo Salvini sale sul palco di Pontida - ovazione mai vista : "Se fate così mi commuovo" : ovazione per Matteo Salvini a Pontida. "Se fate così mi commuovo", ha esordito il leader della Lega accolto dal suo popolo con applausi e cori. ""Siete uno spettacolo eccezionale, fatevelo voi l'applauso e vediamo se qualche Tg riuscirà a nascondere questo popolo", ha aggiunto. I militanti urlano: "

Matteo Salvini a Pontida : "Luigi Di Maio e Cinque stelle disperati - chiedono poltrone al Pd per non sparire" : "La disperazione dei 5 stelle, che pur di non scomparire vanno col cappello in mano dal Partito democratico chiedendo due posti. Che triste fine per chi voleva la rivoluzione", dice Matteo Salvini all'arrivo sul pratone di Pontida. "Si rassegnino perché in Umbria c'è una voglia di cambiamento dopo 5

Matteo Salvini - la bomba di Dagospia : "La sua leadership in discussione - c'è già chi potrebbe sostituirlo" : All'opposizione Matteo Salvini sarà messo alla prova. "Adesso - riferisce Marco Antonellis per Dagospia - il problema del Capitano leghista è di dimostrare numeri alla mano che ha ancora seguito popolare anche ora che ha perso l'incarico di governo e i sondaggi lo danno in calo. Tanto più che presti

Matteo Salvini sfida Pd-M5s : "Facciamo un referendum per il maggioritario puro - altro che Rosatellum" : Matteo Salvini sfida Pd e M5S sulla legge elettorale lanciando la proposta di un referendum per introdurre un sistema totalmente maggioritario. Si tratterebbe di un referendum abrogativo indetto "entro settembre" da cinque regioni per togliere la parte proporzionale dall'attuale legge elettorale, il

La profezia di Matteo Salvini : "Renzi sarà il primo oppositore a questo Governo Conte-Monti" : "Matteo Renzi presto sarà nemico di questo Governo". Matteo Salvini all'incontro con sindaci e amministratori regionali all'Hotel Da Vinci di Milano, ha voluto fare una scommessa: "Il 19 ottobre ci sarà una marea di gente, qualcuno farà una Leopolda di palazzo e scommetto che il primo oppositore al

Sondaggio Demos di Ilvo Diamanti : trionfo per Matteo Salvini e Giorgia Meloni - la loro alleanza è vincente : Quale coalizione se mai si tornasse alle urne potrebbe ottenere la maggioranza? Secondo il Sondaggio Demos illustrato da Ilvo Diamanti su La Repubblica, l'alleanza che più di tutte convince gli elettori è quella composta dalla Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che arriva a

Matteo Salvini : "La signora che non affitta ai meridionali è una cretina" : “Quella signora è una cretina. Se uno è un imbecille è fuori dal tempo. Non la conosco ed e’ lontanissima dal mio pensiero”. Lo ha detto Matteo Salvini, commentando con i giornalisti la vicenda relativa alla signora della provincia di Milano che ha rifiutato l’affitto a una ragazza pugliese dicendosi “razzista” e convinta di “non affittare ai meridionali”. Il segretario della ...

Governo - Salvini : “Scommetto che il primo oppositore sarà Matteo Renzi”. Poi lancia l’elezione diretta del premier : “Scommetto che il primo oppositore a questo Governo sarà Matteo Renzi”. Il leader della Lega Matteo Salvini attacca subito il Governo giallo-rosso al suo arrivo all’assemblea degli amministratori della Lega a Milano. “Come definirei il Governo con una parola? Un insulto agli italiani e alla democrazia, Conte e metà dei ministri non sono stati eletti da nessuno” commenta Salvini e a chi gli fa notare che in Italia il premier non è eletto dal ...

Matteo Salvini contro Conte : "Evita i terremotati - ma che persona triste è?" : Matteo Salvini attacca il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo la sua visita ad Accumoli. “Si può andare nelle zone terremotate senza incontrare i terremotati? Che triste persona è Conte? Si goda questi mesi di fama e amore con la Merkel, io mi godo l’amore con gli italiani poi vedremo chi ha ragione, in democrazia decide chi vota”.Salvini poi affonda sullo sbarco della ocean Viking a Lampedusa: ...

Matteo Salvini inchioda Nunzia Catalfo : "Era nemica del Jobs Act ma oggi governa con il Pd. Ecco cosa diceva" : Un video per presentare ai suoi sostenitori il neo ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo. Matteo Salvini, sui suoi profili social, ha pubblicato un filmato della grillina che - nel corso di un comizio - criticava con toni durissimi le politiche del lavoro del governo Renzi. "