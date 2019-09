Gazzetta | Napoli prestazione positiva | ma sbaglia troppo in difesa

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2019) Comincia a divertire ildi Carlo Ancelotti, secondo ladello Sport, anche se appare a tratti“zemaniana”. Micidiale Lozano finché non ha avvertito la stanchezza, e Fabian che tiene il pallino del gioco a centrocampo. Nel complesso una buonama con i soliti errori difensivi. Ancelotti sostiene che accada in maniera a volte un po’ voluta, per forzare l’azione offensiva, ma alcuni errori sono abbastanza clamorosi, con retropassaggi da brividi e posizionamentiti, anche sui calci piazzati (e ci pensa d’istinto Meret a salvare su angolo, ancora sullo 0-0). Koulibaly, poi, continua a commettere errori evidenti, uscendo a sproposito e scoprendo la squadra, come nell’azione in cui Rigoni si ritrova a tu per tu con Meret, che compie un’intervento davvero notevole, salutato dal San Paolo come se fosse un gol L'articolo...

Gazzetta_it : #SerieA, è sempre il #Napoli di #Mertens: che show. Crisi nera per la #Sampdoria #NapoliSamp - Gazzetta_it : Top&Flop #Napoli: #Mertens fa 112 in azzurro, #Koulibaly non si rialza. #NapoliSamp - MondoNapoli : PRIMA PAGINA - Gazzetta: 'Napoli riparte con Mertens, ora il Liverpool' - -