Borderlands 3 | per Digital Foundry il comparto tecnico non convince sia su PS4 Pro che su

Borderlands 3 : pur essendo esclusiva Epic Games Store - i giocatori si sono rivolti a Steam per alcuni problemi : Borderlands 3 è stato pubblicato ufficialmente in esclusiva Epic Games Store, tuttavia i giocatori si stanno rivolgendo a Steam per ceracare di risolvere i problemi che affliggono il titolo di Gearbox.Come ben saprete, Borderlands 3 presenta diversi problemi (specialmente la versione PC) e giustamente molti giocatori stanno cercando soluzioni per risolvere il tutto. Il problema è che Epic Games Store non presenta forum dedicati al gioco e di ...

Problemi di frame rate per Borderlands 3 anche su PlayStation 4 : Borderlands 3 è finalmente uscito, e ora giungono anche i primi resoconti sulle versioni console del gioco, in quanto fin ora in fiera abbiamo potuto vedere all'opera il gioco solo su PC.Ebbene, come possiamo vedere, sembra che la versione PS4 del gioco soffra di qualche problema con il frame rate. Sono stati molti infatti gli utenti che hanno lamentato una scarsa fluidità del gioco. I Problemi si presentano sia su PS4 base che sulla versione ...

Copie review di Borderlands 3 inviate in ritardo per paura di voti troppo bassi? : Avrete notato che le recensioni di Borderlands 3 sono comparse online nella giornata di ieri, ma solo su siti selezionati. Quello che è successo è che il publisher 2K Games ha rifiutato di concedere a diversi portali l'opportunità di recensire il nuovo capitolo citando problemi di sicurezza. Coloro che hanno avuto accesso non hanno nemmeno ricevuto una copia del gioco completo. Invece, ai recensori sono stati fornti account speciali di Epic ...

Le recensioni di Borderlands 3 infiammano la rete : primi voti per l’atteso FPS : Tutti gli appassionati di FPS attendevano al varco le recensioni di Borderlands 3, terzo capitolo regolare della celebre saga di casa Gearbox Software e 2K Games. Naturale, considerando quanto il franchise sia stato apprezzato in passato da stampa e pubblico, non solo per le sue meccaniche di gioco - che coinvolgono in multiplayer online fino a quattro giocatori in contemporanea e un loot di armi selvaggio e ricchissimo -, ma anche per la sua ...

Aspettando la recensione di Borderlands 3 - quando scadrà l’embargo per i maggiori portali mondiali? : Mancano ormai soltanto pochi giorni all'uscita di Borderlands 3, attesissimo nuovo capitolo del franchise curato dai ragazzi di Gearbox Software che si appresta a fare la sua apparizione sul mercato a distanza di parecchio tempo dal predecessore. Se l'è evidentemente presa parecchio comoda 2K Games, visti i cinque anni intercorsi con Borderlands The Pre Sequel, ultimo capitolo della saga a essere approdato sugli scaffali, e chiaramente di passi ...

Borderlands 3 : la modalità co-op per 4 giocatori si mostra nel primo video gameplay : L'uscita di Borderlands 3 si avvicina a grandi passi, l'attesissimo gioco di Gearbox è atteso per metà settembre e le informazioni su questo nuovo capitolo della serie invadono la rete costantemente.Conosciamo già varie caratteristiche di Borderlands 3, molte delle quali sono presenti nella nostra approfondita anteprima, e sappiamo che il gioco offrirà la possibilità di giocare in modalità cooperativa.Nel nuovo Borderlands, infatti, sarà ...

Borderlands 3 utilizzerà la tecnologia anti-tamper Denuvo : La pagina ufficiale di Epic Games Store dedicata a Borderlands 3 è stata aggiornata, rivelando che il gioco utilizzerà la tecnologia antimanomissione Denuvo. Una notizia che probabilmente non farà piacere ad alcuni fan in attesa del titolo.Borderlands 3 è un gioco che in molti aspettano. Tuttavia, sembra che 2K Games stia facendo tutto il possibile per scoraggiare i suoi fan su PC. Il gioco sarà inizialmente esclusivo di Epic Games Store e ...

Borderlands 3 non rappresenterà la fine del franchise : "c'è sempre spazio per altre storie" : Anche se è molto facile pensare che una serie così riuscita come Borderlands continuerà in futuro, non è raro che le aziende promuovano i titoli più attesi dei loro franchise, in particolare i "terzi capitoli", come una sorta di finale.Ebbene, sembra che il team dietro Borderlands 3 stia adottando un approccio diverso, e sono convinti che l'acclamata serie continuerà dopo il terzo attesissimo capitolo. In un'intervista con DualShockers, i lead ...

Borderlands 3 : Gearbox assicura che lo studio non avrà periodi di crunch : Manca un mese all'arrivo di Borderlands 3 e Gearbox ha assicurato che il team non sosterrà il cosiddetto "crunching". In questi ultimi mesi si è sentito parlare molto spesso di questa pratica che obbliga gli sviluppatori a sostenere pesanti turni di lavoro consecutivi in modo da portare a termine un progetto per la data stabilita.Durante un'intervista, il producer di Gearbox, Chris Burke, ha dichiarato: "Non siamo uno studio che fa straordinari ...

Borderlands 3 : Epic Games Store non permetterà il pre-load : Ormai manca solo un mese alla pubblicazione di Borderlands 3 e gli sviluppatori stanno diffondendo sempre più dettagli sul terzo capitolo della loro IP loot shooter, tuttavia sembra che la versione PC non avrà l'importante funzione del pre-load.Per chi non lo sapesse il pre-load è una comoda feature che consente ai giocatori di scaricare un determinato gioco qualche giorno dalla data di pubblicazione ufficiale, questo risulta essere senza dubbio ...

Borderlands 3 sarà accessibile per i nuovi giocatori ma senza penalizzare i fan di lunga data : Manca ancora un po' alla pubblicazione di Borderlands 3, tuttavia molti giocatori non vedono l'ora di tornare in campo ed immergersi nelle furiose sparatorie che hanno da sempre contraddistinto la saga di Gearbox. Se però siete tra coloro che non hanno mai giocato ad uno sparatutto ma volete comunque dare una possibilità al gioco, sappiate che gli sviluppatori hanno pensato anche a voi.Il senior producer Anthony Nicholson ha infatti dichiarato ...

Il nuovo trailer di Borderlands 3 ci presenta il personaggio di FL4K : Il publisher 2K Games e lo sviluppatore Gearbox Software hanno pubblicato un nuovo trailer di Borderlands 3 che introduce L4K the Beastmaster.Si tratta di un'intelligenza artificiale che potrà contare sull'aiuto di tre fedeli animali nella caccia senza fine in tutta la galassia.Recentemente, sono stati pubblicati anche i trailer d'introduzione per i personaggi di Amara, Moze e Zane Flynt.Leggi altro...

Borderlands 3 permetterà di dare priorità alla grafica o alle prestazioni su PS4 Pro : Borderlands 3 sarà disponibile solo tra un mese e in questi giorni stanno iniziando a circolare nuovi dettagli sull'atteso FPS di Gearbox. In particolare la compagnia ha parlato (in una recente intervista) delle opzioni che saranno a disposizione degli utenti PS4 Pro.Infatti se giocherete il titolo sulla nuova arrivata di Sony, sarete in grado di utilizzare due diversi settaggi grafici. Il primo permetterà di spingere al massimo le prestazioni ...

Il nuovo trailer di Borderlands 3 ci presenta il personaggio di Amara : Borderlands 3 è certamente tra i giochi più attesi di questo 2019 e, man mano che ci avviciniamo all'uscita, Gearbox condivide sempre più informazioni sul nuovo capitolo della serie.Il titolo promette di essere davvero grande, più grande anche di Borderlands 2 e presenterà dei nuovi personaggi.Per quanto riguarda i personaggi di Borderlands 3, Gearbox ha deciso di pubblicare una serie di video di presentazione. Pochi giorni fa abbiamo dato uno ...