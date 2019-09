Alda D’Eusanio a Live contro Pamela ed Eliana | “Inventate caz**te!”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 16 settembre 2019)Perricciolo eMichelazzo: l’attacco diEusanio aNon è la D’Urso Protagonista dell’unole cinque sfere diNon è la D’Urso è stataPerricciolo. L’ex agente diPrati ha replicato alle domande degli opinionisti, tra cui a quelle diD’Eusanio. Conosciamo molto bene la conduttrice che è senza peli sulla lingua: ha descrittoPrati,Michelazzo ePerricciolo come tre donne che sono riuscite ad avere popolarità senza avere alcun talento, definendole come “tre caz**ggiatrici di talento”, le quali hanno dimostrato che non serve avere una dote o studiare per poter salire su un palcoscenico: “Non sapete ballate, non sapete cantate, non sapere fare niente. Sapere solo inventare caz**te!”D’Eusanio aNon è la D’Urso, poi, ha domandato a Donna ...

