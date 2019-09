Hjorth cercava su Internet un coltello militare da acquistare

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Pina Francone Nel cellulare dell'americano sono stare tracciate le ricerche sul web: il giovane era a caccia di un'armaChristian Gabriel Nataleera alla ricerca, su, di un"tattico". Il giovane americano è responsabile della morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso da undici coltellate dall'amico Finningan Lee Elder. Fu proprio Hjort a nascondere nel controsoffitto dell'albergo Le Meridien, a Roma, la lama lunga 18 centimetri utilizzata dal compare per ammazzare brutalmente il. L'americano era a caccia del: è quanto emerge dalle indagini degli inquirenti, che hanno passato in rassegna gli smartphone dei due ragazzi. Perizie dalle quali emergono due giovani vite in preda alla droga e alle armi. E dalle quali è chiaro il ruolo decisivo dinell'omicidio di Cerciello ...

cronachecampane : Cerciello Rega: Natale Hjorth cercava su internet coltelli da acquistare -