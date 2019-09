Greedfall | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Greedfall - recensione : Il mondo degli action RPG open world è decisamente complesso per qualsiasi team voglia metterci piede in maniera profittevole. I valori di produzione necessari per portare sul mercato qualcosa che abbia delle buone possibilità di riuscita sono infatti tra i più alti in assoluto. Ma non solo, prodotti come The Witcher e, prima di lui, Dragon Age e Skyrim, hanno condotto il genere a un livello qualitativo generale che il pubblico considera ora il ...