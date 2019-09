Governo | ‘nessun toscano nel Conte 2’? Quando la regione prende il posto della ragione

Governo : Orlando - ‘nessun passo indietro dal Pd - no a decreti sicurezza disumani’ : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) – ‘Il Pd sta ridefinendo il ruolo e visione: nessun passo indietro. No ai decreti sicurezza disumani e incostituzionali che utilizzano i migranti per perpetrare violazioni dei diritti di tutti”. è quanto ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in apertura della riunione con sindaci, governatori e segretari regionali dem. ‘La discontinuità – ha proseguito Orlando – ...

Governo : Pd - ‘nessuna telefonata Zingaretti-Conte’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – Nessuna telefonata tra il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e il premier Giuseppe Conte. Lo specifica l’ufficio stampa dem in merito ad alcune voci circolate nelle ultime ore. L'articolo Governo: Pd, ‘nessuna telefonata Zingaretti-Conte’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Ruocco - ‘nessun margine per nuovo accordo con Salvini’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Non ci sono più margini” per un Governo con la Lega, perchè “Salvini si è dimostrato inaffidabile e con una visione diversa dalla nostra. Non parlo solo dell’Italia spaccata in due ma anche dell’approccio alla fiscalità che avrebbe concentrato la ricchezza nelle mani di pochi”. Lo dice Carla Ruocco, del Movimento Cinquestelle, presidente della commissione Finanze della ...

Governo : Cancelleri (M5S) - ‘nessun accordo fatto - decisione spetta a elettori on line’ : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – ‘Nessun accordo è già stato fatto, ci sono trattative in corso sulla base dei 10 punti programmatici annunciati da Luigi Di Maio, ma niente è ancora stato deciso sul futuro del Governo. La decisione vera la prenderete voi col voto on line, preparatevi quindi”. E’ questo il succo di un messaggio indirizzato dal deputato 5stelle all’Ars Giancarlo Cancelleri agli iscritti M5S, attraverso ...

