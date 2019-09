Coppa Agostoni 2019 | Aleksandr Riabushenko beffa Lutsenko in volata Quarto Rota | quinto

Fonte : oasport

(Di sabato 14 settembre 2019) È una fuga a due ad animare la prima delle classiche italiane di ciclismo di fine stagione: la. Giunta alla sua 73ma edizione, la storica corsa con partenza ed arrivo a Lissone (195,5 chilometri con Colle Brianza e Lissolo come salite decisive), non ha sorriso ai colori azzurri: sono andati a giocarsi il successo infatti Alexey(Astana) e(Uae Team Emirates), con il bielorusso che l’ha spuntata in uno sprint ristretto. Prima vittoria da professionista per il classe 1995. L’azione decisiva è nata a 40 chilometri dal traguardo, in discesa, dopo l’ultima scalata al Lissolo: la coppia tutta dell’Est Europa formata da Alexey(Astana) e(Uae Team Emirates) è andata via e con cambi regolari ha guadagnato su tutti i rivali. Un gruppo formato da Giulio Ciccone (Nazionale Italiana), Andrea Garosio ...

riviera24sport : Il dianese Niccolò Bonifazio tra i partecipanti della Coppa Agostoni e della Coppa Bernocchi - cyclismedopage : Coppa Agostoni et dopage - cyclingoo : ?? Coppa Agostoni 2019, la prima da pro per Riabushenko! Battuto Lutsenko / By @spaziociclismo… -