Ultime Notizie Roma del 13-09-2019 ore 07 | 10

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora : il bazooka di Draghi spinge l'UE - 13 settembre - : Ultime notizie, ultim'ora Oggi. Il bazooka di Draghi torna a spingere l'UE. Tragedia a Pavia, 4 operai perdono la vita, 13 settembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Nuovo appuntamento con l’informazione È inaccettabile che mentre in alcune parti del mondo si muore per mancanza di vaccini qui da noi non lo fa ci sia Chi rischia la vita degli altri rifiutando lì sono le parole del Presidente della commissione europea uscente Jean Claude junker che aperto i lavori del vertice globale sulla vaccinazione È convocata Bruxelles ...

Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano il segretario del PD Zingaretti dice sia la proposta lanciata da Franceschini in un’intervista a Repubblica è corretta Bisogna rispettare le realtà locali spiega il segretario del PD ma se governiamo su un programma chiaro l’Italia perché non ho provare anche nelle regioni ad aprire un ...

Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 11 settembre in studio Giuliano Ferrigno il premier Conte riunisce a Palazzo Chigi ministri competenti in materia di immigrazione quello dell’interno lamorgese degli Assiri Di Maio della Difesa Guerini e delle Infrastrutture De Micheli intanto continuano le polemiche sulla pensione del dossier intitolato stile di vita europeo Il Financial Times scrive che alcuni eurodeputati ...

Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il nome stile di vita europeo per il dossier è affidato dalla Presidente Letta bomber Le Iene c’è un dibattito in corso tutti gli argomenti saranno analizzati ma non è la discussione legata ad un solo titolo a un unico portafoglio risponde portavoce della commissione Non mi piace l’idea di uno stile di vita ...

Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno migranti in primo piano il premier Giuseppe Conte riunisce a Palazzo Chigi ministri competenti in materia di immigrazione intanto continuano le polemiche sulla gestione del dossier intitolato stile di vita europeo Il Financial Times scrive che alcuni eurodeputati sono convinti che questa dicitura Face Icon linguaggio dell’estrema destra suggerendo che ...

Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione e Gabriella Luigi in studio slitta la nomina dei viceministri e sottosegretari del governo Conte bis la lista non è pronta e quindi il Consiglio dei ministri di questo pomeriggio si occuperà soltanto di legge regionali se ne riparla la prossima settimana con te ha riunito a Palazzo Chigi ministri dell’interno lamorgese degli Esteri Di Maio ...

Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovatore ascolto della redazione appuntamento con informazione che a prendere Luigi in studio nel primo pomeriggio di oggi Consiglio dei Ministri dal quale è stata depennata la nomina dei sottosegretari al nuovo governo mancherebbe infatti la lista dei dei partiti intanto spunta l’ipotesi di replicare questa Alleanza di governo anche alle regionali un’idea promossa da Dario Franceschini che ricevuto ...

Legge di Bilancio 2020 : Flat tax - pensioni e aumento Iva. Ultime notizie : Legge di Bilancio 2020: Flat tax, pensioni e aumento Iva. Ultime notizie Il governo giallorosso ha appena incassato la fiducia delle Camere ma già nelle prossime settimane dovrà prendere importanti decisioni in vista della Legge di Bilancio 2020. Legge di Bilancio 2020: nota al DEF entro fine settembre Entro fine mese, l’esecutivo di Giuseppe Conte dovrà mettersi a lavoro per redigere la NaDef, ossia la Nota di aggiornamento del ...

Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura parliamo di disoccupazione perché il tasso è calato anche nel secondo trimestre di quest’anno al 99 * 100 meno 10 punti percentuali lo comunica l’Istat arriverà trimestrale è il dato più basso dopo il Quarto trimestre del 2011 nel secondo trimestre di quest’anno il numero degli occupati è ...

Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione aperitivo dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio parliamo di lavoro e di Istat con i nuovi dati del secondo trimestre di quest’anno il tasso di disoccupazione è sceso 99 percento meno 0 e 4 punti percentuali a livello trimestrale si tratta del dato più basso dopo il Quarto trimestre del 2011 nel secondo trimestre il numero degli occupati si cresce di ...

Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio patto sui migranti e sulla crescita con l’Europa questo il bilancio della prima missione del premier Conte a Bruxelles è una penalità per chi non parteciperà alla ripartizione Dei migranti l’annuncio del premier dopo l’incontro con il Presidente del Consiglio Europeo uscente Donetsk il meccanismo dei rimpatri ...

Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Donald Trump in casa una vittoria sull’immigrazione alla corte suprema maggioranza repubblicana dopo le sue due nomine ribaltando la decisione di una corte di appello giudici hanno deciso di far entrare in vigore la nuova normativa governativa che vieta gran parte degli immigrati centroamericani di chiedere asilo negli Stati Uniti se durante il loro viaggio ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Trump rinvia i dazi Cina di 15 giorni - 12 settembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Trump rinvia l'aumento dei dazi sulla Cina di 15 giorni. Gesto distensivo del tycoon, 12 settembre 2019,