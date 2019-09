Tre anni fa la morte di Tiziana «Video hot ancora on line»

MotoGp - Valentino Rossi punzecchia la Yamaha dopo le FP2 di Misano : “era ormai da Tre anni che…” : Il pilota della Yamaha si è soffermato sui miglioramenti arrivati nel test di Brno, facendo un paragone con gli anni passati Il week-end di Misano potrebbe regalare delle sorprese positive alla Yamaha, già davanti a tutti dopo la prima giornata di prove libere. Maverick Viñales ha fatto segnare il miglior tempo, mentre Valentino Rossi ha chiuso con il quarto crono per problemi di grip. AFP/LaPresse Risultati positivi che strappano un ...

Sisma Centro Italia - Conte nei paesi colpiti Tre anni dopo il terremoto : "Per ricostruire ci vorrà ancora tempo - no a nuove proroghe" : "Non è una passerella, conosco i problemi. Stiamo analizzando le criticità". Il premier non è intenzionato a concedere nuove proroghe per la presentazione delle istanze per i danni subiti per il Sisma 2016: "Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate che a dicembre scadono i termini per la presentazione"

Ciclismo - Philippe Gilbert vince il Ruban Jaune : il premio per la corsa più veloce del mondo! Matteo Trentin abdica dopo 4 anni : Uno dei premi più vecchi del mondo del Ciclismo è il celeberrimo Ruban Jaune, il riconoscimento che va al vincitore della corsa più veloce con un chilometraggio superiore ai 200 km. L’idea venne a Henri Desgrange, colui che è considerato il creatore del Tour de France, nel lontano 1936. Il premio era detenuto dal nostro Matteo Trentin da ormai quattro anni, il Trentino vinse infatti la Parigi-Tours 2015 con la media di 49,642 km/h e da ...

Silvia Romano oggi compie 24 anni - il padre su FB : 'Tornerai fra le nosTre braccia' : Silvia Romano, la giovane cooperante italiana scomparsa circa 10 mesi fa in Ken, dove si trovava come volontaria della Onlus Africa Milele, oggi compie 24 anni: è il primo compleanno da quando è stata rapita e il padre con un commovente messaggio su Facebook ha voluto dedicarle gli auguri. Silvia, rapita a novembre in Kenya Silvia è stata rapita il 20 novembre scorso in Kenya, più precisamente a Malindi, dove si trovava per collaborare con ...

Ikea festeggia Trent’anni in Italia celebrando l’importanza del riposo : A settembre Ikea, il colosso dell’arredamento, festeggia i suoi primi 30 anni in Italia e celebra l’importanza del riposo con il movimento #SleepPride. Un evento articolato in tre giorni di incontri, talk e attività dedicate al sonno, al benessere e al riposo come si deve. Cuore della manifestazione, che andrà in scena al Slaone dei Tessuti di Milano, in via San Gregorio 29, è il Nap Bar, uno spazio multi esperienziale, aperto al pubblico, dove ...

STreet Show 2019 a Milano : esposte le versioni 50th Anniversary di Nissan GT-R e 370Z : Alla seconda edizione della manifestazione dedicata alla mobilità, nell’area SPORT & LUXURY, si potranno ammirare le...

L'acclamato Dead Cells poTrebbe ricevere altri 2 anni di contenuti e un sequel : Dead Cells, un gioco di cui molti si sono innamorati all'istante grazie al suo affascinante design e al suo divertente gameplay, ha debuttato nel 2018. Ora, sembra che probabilmente il titolo rimarrà tra noi, in un modo o nell'altro, almeno per i prossimi due anni. Saranno aggiunti altri contenuti al gioco originale? O che dire di un vero sequel? Qualunque sia il futuro per Dead Cells, sappiamo che la serie rimarrà tra noi per un po'. Lo ...

Conosce sui social una bellissima ragazza di 21 anni e se ne innamora perdutamente - ma dopo Tre anni si incontra per la prima volta e scopre che è bruttissima e ha 44 anni - deluso prima la uccide poi si suicida : Fa amicizia sui social con una 21 enne bellissima, dopo tre anni relazione sentimentale su internet s’incontra e scopre che la donna lo aveva mentito. La sua 21enne partner virtuale aveva in realtà 44 anni, era madre di tre figli e le foto che postava non erano sue ma di un’attrice di Bollywood . L’uomo, un ragazzo indiano, aveva organizzato il suo primo incontro in un posto molto romantico, in un ristorante sulle rive del ...

Power Rangers - Rai 2/ STreaming video del film basato sulla serie anni '90 : Power Rangers in onda su Rai 2 oggi, 12 settembre, dalle ore 21:20. Nel cast Dacre Montgomery, Naomi Scott, Rj Cyler e Ludi Lin. Streaming del film.

Mauro Marin del GF ferito alla mano menTre imita Cannavacciuolo - si era già mozzato due dita anni fa : Il gieffino racconta di essersi infortunato a una mano, trafitta accidentalmente da un coltello mentre tagliava verdure seguendo le indicazioni di un programma con Canavacciuolo. Già tre anni fa, il vincitore del GF 2010 aveva subito un incidente simile, ben più grave: a causa di una motosega, si era mozzato due dita della mano sinistra.Continua a leggere

Scoperta acqua in pianeta a 110 anni luce da Terra : PoTrebbe ospitare vita : È stata Scoperta l'acqua su un pianeta a 110 anni luce dalla Terra. E Potrebbe ospitare la vita. Infatti, sul pianeta le temperature sono simile a quelle terrestri e, oltre all'acqua, c'è anche l'idrogeno. "Si tratta di una zona abitabile molto simile alla Terra- dicono i ricercatori- Questo pianeta è un potenziale candidato all'abitabilità, per forme di vita diverse da quella umana". La Scoperta è stata fatta dal team dell'Università College ...

Spazio - scoperto a 110 anni luce dalla Terra un nuovo pianeta in cui c’è acqua. Gli scienziati : “Lì poTrebbero esserci segni di vita” : “La vita come sappiamo è basata sull’acqua. Questo pianeta è il miglior candidato che abbiamo al di fuori del nostro sistema solare nella ricerca di segni di vita“. Giovanna Tinetti, astronoma dell’University College di Londra, ha commentato così la scoperta sensazionale fatta nel Regno Unito: secondo una ricerca del suo ateneo apparsa su Nature Astronomy, per la prima volta è stata rilevata acqua nell’atmosfera di un ...

Natalità a Bologna : come negli anni Settanta nel 2018 sono nati olTre 3 mila bambini : Mentre nell’Unione Europea e in Italia la Natalità ha toccato il minimo storico e il tasso di Natalità del nostro

Vuelta a España 2019 - Philippe Gilbert : “In quindici anni di professionismo non ho mai visto nulla di simile. Questa tappa enTrerà nella storia” : Con la splendida vittoria odierna il belga Philippe Gilbert (Deceuninck Quick-Step) ha portato a due affermazioni il suo bottino di successi alla Vuelta a España 2019. Un successo davvero emozionante per come è arrivato, in una tappa corsa a velocità folli in cui la sua squadra ha giocato decisamente giocato all’attacco per cercare il bersaglio grosso. Con la vittoria di questo pomeriggio il campione del mondo del 2012 infoltisce il suo ...