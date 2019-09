Quota 100 | l' ex ministra Elsa Fornero | “È stato un errore”

Pensioni : Quota 100 resta fino alla scadenza - Gualtieri difende la misura : "Il dato è frutto di un'elaborazione giornalistica non corretta dal punto di vista logico, non trova alcun riscontro", lo ha spiegato il neo ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri smentendo i dati diramati dalla Ragioneria Generale dello Stato riguardante i costi molto elevati che la Quota 100 voluta dalla Lega comporterebbe per le casse statali. Gualtieri e Tridico difendono Quota 100 Si parla di circa 63 miliardi di euro in ...

Pensioni ultime notizie : Inps contro RdS per Quota 100 - Tridico “sorpreso” : Pensioni ultime notizie: Inps contro RdS per Quota 100, Tridico “sorpreso” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano Quota 100, che continua a far discutere, ma più che le parole sono i numeri a essere utilizzati. Ha fatto molto rumore l’ultimo report della Ragioneria generale dello Stato a proposito di Quota 100, in quanto si afferma la previsione di un costo ammontante a 63 miliardi circa in 18 anni. Nelle tendenze di medio-lungo ...

Gualtieri alla Ue : «Investimenti per l’ambiente fuori dal deficit». Quota 100 resta fino alla scadenza : Roberto Gualtieri spiega che oggi i temi sono investimenti verdi, lavoro e asili nido. Il Green New Deal sostenuto dal governo sarebbe opportuno venisse scorporato dal calcolo del deficit strutturale

Ragioneria di Stato : Quota 100 costa troppo - necessario allontanare le uscite : quota 100 costa troppo e tutto il sistema pensionistico è messo in pericolo dalla misura. quota 100, una delle misure cartello del governo giallo-verde, quello con Lega e Movimento 5 Stelle in maggioranza, secondo la Ragioneria Generale dello Stato è troppo onerosa per il sistema. Ieri 11 settembre è stata resa pubblica la consueta analisi annuale sulla spesa sanitaria e pensionistica in Italia dei ragionieri di Stato. Secondo loro, come ...

Pensioni - Salvini : ‘Cancellare Quota100? Dovranno passare sui nostri corpi’ : Il leader della Lega Matteo Salvini promette battaglia al governo "giallo rosso" sulla riforma delle Pensioni e continua a difendere a spada tratta la Quota 100, la misura simbolo del Carroccio al governo che consente l’accesso al trattamento previdenziale a 62 anni di età con 38 anni contributi previdenziali. A chiedere la Quota 100 sono stati già circa 170mila lavoratori, secondo i dati diffusi nei giorni scorsi dal presidente dell’Inps ...

Quota 100 - Tesoro e Inps difendono la misura e smentiscono la lettura dei dati della Ragioneria : “Non costa 63 miliardi in 18 anni” : Nessuno tocchi Quota 100. L’anticipo pensionistico caro alla Lega ora viene difeso a spada tratta anche dal Movimento 5 Stelle – per bocca della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e del presidente Inps Pasquale Tridico – e dal Tesoro dove si è appena insediato Roberto Gualtieri del Pd. Tridico e il ministero dell’Economia, giovedì, hanno definito “sovrastimato” il dato – riportato dalle agenzie di stampa ...

Pensioni - su Quota 100 più ombre che luci : ecco le ipotesi sul tavolo : I limiti della riforma sono evidenti, ma finora il Pd si è mostrato molto timido sul tema. Una delle opzioni percorribili è...

Pensioni : riforma Quota 100 mette a rischio uscita dei nati nel 1958 e 1959 : Trasformare le Pensioni anticipate a quota 100 nella quota 101, aumentando l'età di uscita. Oppure mantenere i requisiti richiesti per la misura di uscita a 62 anni, ma solo fino al 31 dicembre 2020, quindi per due dei tre anni a partire dal 2019 previsti per la sperimentazione. Sono queste alcune delle maggiori ipotesi di riforma delle Pensioni e del meccanismo introdotto ad inizio 2019 dall'ex Governo della Lega di Matteo Salvini e dal ...

Pensioni ultima ora : Landini governo assente su Quota 100 : Pensioni ultima ora: Landini governo assente su Quota 100 Pensioni ultima ora: la nascita del nuovo esecutivo rappresenta un forte stimolo al dibattito sulla materia Pensionistica. I sindacati in questi giorni stanno intervenendo a più riprese per chiedere al governo Conte bis di inserire il tema previdenziale tra le priorità da affrontare subito. Pensioni ultima ora, Landini (Cgil): a fare la differenza le cose fatte e non le cose ...

Così i giovani - disoccupati o con lavori part-time - pagheranno il conto di Quota 100 : Qualcuno ha già esultato. L'ufficio comunicazione del Movimento cinque stelle ha fatto persino in tempo a rilanciare sui social delle card, condivise dal nuovo ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che celebrano i 130 mila occupati in più nel secondo trimestre 2019 in confronto al primo – la foto di