Piacenza | Bruzzone incontra con Sebastiani | “Non sa spiegarsi perché ha ucciso Elisa”

Coppia scomparsa a Piacenza - Bruzzone : "Massimo Sebastiani come dottor Jekyll e mister Hide" : “Passare al setaccio la casa di Massimo Sebastiani ci ha permesso di fare un viaggio nella mente di quest’uomo. Se l’abitazione la si può considerare come una sorta di riflesso della sua mente allora bisogna essere molto preoccupati. Uno così è in grado di fare qualsiasi cosa”. A parlare al Quotidiano.net è la criminologa Roberta Bruzzone commentando le indagini in corso sulla Coppia scomparsa ...

Piacenza - i due scomparsi - Ris in casa di lui - Bruzzone : 'Scenario da schizofrenici' : Come in una discarica, nell'habitat di un accumulatore seriale, ma forse anche peggio, perché sporco e incompatibile con una minima qualità della vita: all'uscita dalla cascina di Massimo Sebastiani, la nota criminolga Roberta Bruzzone era sconcertata. Le è sembrato di trovarsi in un film dell'orrore. Con i carabinieri dei Ris di Parma, ieri ha svolto un sopralluogo nel podere di Campogrande di Carpaneto, in provincia di Piacenza, dove fino a ...