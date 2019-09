Livigno | cosa fare oltre lo sci

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 13 settembre 2019) Alo sci c'è di più, molto di più. Definito il piccolo Tibet per le sue peculiari caratteristiche morfologiche, si trova su un vasto altopiano a 1.800 metri di quota, circondato da spettacolari vette che spesso superano i 3mila metri. Per le passeggiate si può contare su 1.500 km di sentieri e mulattiere, itinerari storici adatti a tutti e gite escursionistiche organizzate con i migliori maestri della montagna. In Alta Valtellina si possono scoprire più di 100 laghetti alpini, mete ideali per una passeggiata, una pedalata o un itinerario automobilistico. Fino a estate inoltrata, per salire agevolmente in quota, sono a disposizione diversi servizi di trasporto: dalle funivie ai bus (gratuiti!), ai taxi con apposito carrello portabici. Se d’inverno si scia su meravigliose piste da sci, dalla primavera all’autunno i crinali privi ...

LaTarqui_ : @vanessadv2001 dico solo una cosa. A Livigno nevica. Nevica. 8 settembre. Nevica. -