Juventus | la rivelazione di Dani Alves | “potevo tornare in bianconero | ma non mi hanno

Fonte : sportfair

(Di venerdì 13 settembre 2019) Il terzino brasiliano ha svelato un particolare retroscena relativo all’ultima finestra di mercato, che lo ha visto accasarsi al San Paolo Ha scelto il San Paolo dopo una lunga riflessione, tornando in Brasile per giocare con continuità e realizzare il suo sogno: partecipare ai Mondiali in Qatar del 2022. LaPresse/Spadaperò avrebbe potuto vestire nuovamente la maglia della, ma il clubnon ha accettato le richieste del terzino brasiliano, come rivelato da quest’ultimo nel corso di un’intervista a Players Tribune: “sarei potutoalla, così come al Barcellona. Ma volevo una garanzia.in Brasile era una delle poche opzioni che mi restavano dopo la scadenza di contratto con il PSG. In estate micercato tanti club, potevo anchea Torino o in blaugrana. Nessuno, però, era disposto a offrirmi un ...

