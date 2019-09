Gazzetta | qual è il modulo giusto per il Napoli?

Gazzetta : Messi può lasciare il Barcellona in qualsiasi momento. Spunta la clausola nel suo contratto : Ha fatto discutere e soprattutto spaventato in Spagna la notizia della clausola inserita nel contratto di Messi che gli permetterebbe di lasciare in qualsiasi momento il Barcellona con un preavviso di un mese. Poco più degli obblighi di un impiegato dunque per recidere un contratto di lavoro, lui che ha una clausola rescissoria milionaria. Eppure la rivelazione del Pais, confermata dal Barcellona non spaventa il club catalano che si è detto ...

Gazzetta : James - Lozano e Icardi per il salto di qualità del Napoli : Essere competitivi non basta se poi a vincere sono sempre gli altri. Questo è il concetto trasmesso da Carlo Ancelotti, per cui il Napoli ha bisogno di un salto di qualità per poter pensare di competere con la Juve . E non saranno di certo Elmas, Manolas o Di Lorenzo a far fare questo salto alla squadra. Ancelotti ha chiesto due innesti in attacco e il Napoli ci sta provando. James Rodriguez, Lozano e Icardi, questi i regali che De Laurentiis ...

Gazzetta : La beffa di Pèpé colpa anche di qualche ingenuità del Napoli : Non c’è l’ufficialità, ma ci sono le immagini di Pépé a casa Arsenal che lasciano sicuramente tanta amarezza in questo momento. Il Napoli ci ha provato, ci ha creduto, ma è rimasto beffato. Appena una settimana fa, ricorda Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport, sembrava fatta quando i procuratori del calciatore sono atterrati a Dimaro per un summit con la dirigenza napoletana. Poi gli incastri non ci sono stati e ...