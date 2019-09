Formula 1 | la Mercedes non usa giri di parole | “frustrante non riuscire a superare

Formula 1 - Leclerc e quella lotta con le Mercedes a Monza : “se ci fosse stato Vettel là davanti…” : Il pilota tedesco è tornato a parlare dopo la vittoria di domenica a Monza, soffermandosi sulla mancanza di Vettel in cima al gruppo Sono giorni intensi per Charles Leclerc, finito al centro dei riflettori per la doppia vittoria ottenuta al volante della Ferrari prima a Spa e poi a Monza. Photo4/LaPresse Una doppietta che mancava a Maranello dal 1996, quando Michael Schumacher dominava la scena regalando al Cavallino titoli su titoli. ...

Formula 1 - Hamilton stuzzica i tifosi italiani : il messaggio social del pilota Mercedes è pungente [FOTO] : Il pilota della Mercedes ha prima elogiato i tifosi italiani per la propria passione, stuzzicandoli poi sui fischi avvertiti durante la cerimonia del podio Ha utilizzato i social Lewis Hamilton per ringraziare e, al tempo stesso stuzzicare, i tifosi italiani dopo il Gran Premio di Monza, chiuso al terzo posto dietro Leclerc e Bottas. Il pilota della Mercedes ha elogiato la passione dei fan accorsi all’Autodromo brianzolo, per poi ...

Formula 1 - Mercedes sempre più vicina al titolo iridato : la nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Monza : Il team di Brackley aumenta ulteriormente il vantaggio sulla Ferrari nei Costruttori, portandolo a ben 154 punti La Mercedes procede spedita verso l’ennesimo titolo mondiale Costruttori della propria carriera, il team di Brackley infatti aumenta il proprio vantaggio sulla Ferrari dopo il Gran Premio di Monza, nonostante la vittoria di Leclerc. Il Cavallino paga lo zero di Sebastian Vettel, scendendo a -154 punti dai rivali, un gap ...

Formula 1 – Leclerc in pole position a Monza - ma occhio alle Mercedes : la griglia di partenza del Gp d’Italia : Charles Leclerc partirà in pole position a Monza, con lui in prima fila Lewis Hamilton, subito dietro Bottas e Vettel: la griglia di partenza del Gp d’Italia Al termine di un Q3 macchiato dalla strategia, nel quale i piloti hanno preferito rallentare e non concedere la scia, pur di non favorire nessuno, Charles Leclerc si è ritrovato in pole position nel Gp d’Italia grazie al giro firmato prima dell’incidente di Raikkonen. ...

Formula 1 – Giornata positiva per Vettel a Monza : “sorpreso dalla Mercedes? No - ecco perchè” : Sebastian Vettel soddisfatto e ottimista a Monza: le parole del tedesco della Ferrari dopo la prime sessioni di prove libere del Gp d’Italia Prima Giornata soddisfacente per Sebastian Vettel in pista a Monza. Dopo l’ottavo posto nelle Fp1, il tedesco della Ferrari è riuscito a chiudere al terzo posto, alle spalle di Leclerc e Hamilton, la seconda sessione di libere del Gp d’Italia. photo4/Lapresse ”In generale è ...

Formula 1 – Leclerc non si fida della Mercedes a Monza : “noi siamo migliori sulla carta che nella realtà” : Charles Leclerc con i piedi per terra: il giovane monegasco della Ferrari non si fida delle Mercedes, le parole del pilota dopo la prima giornata di libere a Monza E’ Charles Leclerc il pilota più veloce in pista nella prima giornata di prove libere del Gp d’Italia. Reduce dalla vittoria di Spa, il giovane monegasco della Ferrari, si è piazzato davanti a tutti a Monza, regalando una prima grande gioia al pubblico ...

Alla Darsena “The Mercedes Formula” : Dal 6 all’8 settembre, accende i motori Alla Darsena di Milano ‘The Mercedes Formula’, un vero e proprio ‘performance hub’ dedicato ai tantissimi appassionati che si preparano a vivere il weekend di F1. Tre aree espositive per vivere l’espressione più sportiva della Stella: dAlla storia del Motorsport, di cui si fa ambasciatrice la monoposto con […] L'articolo Alla Darsena “The Mercedes Formula” sembra essere il primo su ...

Formula 1 - Aldo Costa lascia definitivamente la Mercedes : già pronto un nuovo incarico per l’ex Ferrari : L’ex direttore tecnico della Ferrari entrerà a far parte del gruppo Dallara, lasciando la Mercedes alla fine di settembre Nuova sfida professionale per Aldo Costa, che lascerà a fine settembre il suo ruolo in Mercedes per diventare il direttore tecnico del gruppo Dallara. LaPresse/Photo4 L’ingegnere italiano, che aveva compiuto un passo indietro all’interno del team di Brackley assumendo il ruolo di advisor per il 2019, ...

Formula 1 – #mercedesFormula : le Frecce d’Argento scaldano i motori sui navigli : Dal 6 all’8 settembre, accende i motori sulla Darsena di Milano ‘The Mercedes Formula’, un vero e proprio ‘performance hub’ dedicato ai tantissimi appassionati che si preparano a vivere il weekend di Formula 1 Inizia il conto alla rovescia per il Gran Premio di Monza, un fine settimana all’insegna della passione per i motori che Mercedes-AMG ha voluto rendere ancora più emozionante. Dal 6 all’8 settembre, infatti, un esclusivo ...

Formula 1 – Mercedes imprendibile - la Ferrari allunga sulla Red Bull : la nuova classifica Costruttori dopo il Gp del Belgio : Il team di Brackley naviga saldamente in vetta alla graduatoria, il Cavallino invece consolida il secondo posto allontanandosi dalla Red Bull Il Mondiale Costruttori, a meno di clamorosi colpi di scena, è saldamente in mano alla Mercedes che, dopo il Gp del Belgio, comanda con 145 punti di vantaggio sulla Ferrari. Un gap davvero enorme che difficilmente il Cavallino riuscirà a colmare, concentrandosi maggiormente sul difendere la seconda ...

Formula 1 – Problemi col motore per Verstappen a Spa - Max ha le idee chiare : “sarò vicino alle Mercedes - ma le Ferrari…” : Max Verstappen consapevole dei suoi limiti a Spa: le parole dell’olandese della Red Bull dopo le qualifiche del Gp del Belgio di ieri pomeriggio Anche se la tragica scomparsa di Hubert ha scosso tutto il mondo del motorsport, oggi andrà in scena la gara di F1, sicuramente senza il solito spirito di festa che caratterizza questi eventi. In prima fila partiranno le Ferrari di Leclerc e Vettel, seguite dalle Mercedes di Hamilton e ...

Formula 1 – Wolff furioso per le qualifiche Mercedes : “Hamilton e Bottas? Sembravano degli idioti!” : Le Ferrari dominano in qualifica a Spa, le Mercedes arrancano: Toto Wolf molto arrabbiato per le prestazioni in pista di Hamilton e Bottas Prove libere e qualifiche del Gp del Belgio sono state letteralmente dominate dalla Ferrari. Doppietta in ogni sessione, con Leclerc in pole davanti a Vettel al termine delle qualifiche. Le Mercedes, in testa al Mondiale, arracano alle spalle e si prendono una sonora ramanzina dal team principal Toto ...

Formula 1 – Che botta per Hamilton nelle FP3 - Lewis si stampa contro le barriere : Mercedes mezza distrutta [VIDEO] : Il pilota della Mercedes causa la prima bandiera rossa della terza sessione di prove libere, stampandosi contro le barriere La mattina della Mercedes a Spa non poteva andare peggio di così, incidente per Lewis Hamilton nel corso della terza sessione di prove libere del Gp del Belgio. Il pilota britannico perde il controllo della sua monoposto al La Fagne, stampandosi contro il muro di protezione a velocità comunque sostenuta. mezza ...

Formula 1 - Binotto ha le idee chiare : “la Ferrari tornerà grande - vi spiego come supereremo la Mercedes” : Il team principal della Ferrari ha tracciato un bilancio di questa stagione, sottolineando poi di sapere come battere la Mercedes in futuro La Formula 1 torna di nuovo in pista per la seconda parte di stagione, il Mondiale 2019 riparte da Spa dove è in programma domani il Gran Premio del Belgio. photo4/Lapresse La Ferrari ha dimostrato ieri una netta superiorità sul giro secco, non confortata però dalle simulazioni sul passo gara, che ...